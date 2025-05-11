بعد عام واحد على وفاة شقيقه.. رحيل مخرج شهير تاركاً خلفه إرثا فنيا حافلا (صورة)

في خبر حزين، توفي أمس الأحد المخرج المسرحي المصري عادل القشيري، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا حافلًا.



وأعلنت عائلته أنها ستُحدد لاحقًا موعد ومكان العزاء.



ونعت نقابة المهن السينمائية في مصر الراحل بعبارات مؤثرة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، مشيدة بمسيرته الفنية وإسهاماته الكبيرة.

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كما قدمت برئاسة الدكتور ومجلس إدارتها تعازيها الحارة لعائلة القشيري، داعين الله أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



وعادل القشيري، الذي درس الاقتصاد الزراعي ثم التمثيل والإخراج في ، كان من أبرز المخرجين في الساحة المسرحية والتلفزيونية. قدّم حوالي 36 عملًا تلفزيونيًا، من بينها: مسلسل سي عمر وليلى أفندي (2010) ومسلسل حكايات مجنونة (1995) ومسلسل (1996) ومسلسل وسنابل (2016).



وجاء رحيل عادل القشيري بعد عام واحد من وفاة شقيقه، المخرج والمؤلف البارز القشيري، الذي قدم أعمالًا تركت بصمة كبيرة، مثل مسلسل السرداب وأيام الحب والشقاوة.(العين الإخبارية)