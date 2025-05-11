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فنون ومشاهير

بعد عام واحد على وفاة شقيقه.. رحيل مخرج شهير تاركاً خلفه إرثا فنيا حافلا (صورة)

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:31
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في خبر حزين، توفي أمس الأحد المخرج المسرحي المصري عادل القشيري، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا حافلًا.

وأعلنت عائلته أنها ستُحدد لاحقًا موعد ومكان العزاء.

ونعت نقابة المهن السينمائية في مصر الراحل بعبارات مؤثرة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، مشيدة بمسيرته الفنية وإسهاماته الكبيرة.
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كما قدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها تعازيها الحارة لعائلة القشيري، داعين الله أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعادل القشيري، الذي درس الاقتصاد الزراعي ثم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كان من أبرز المخرجين في الساحة المسرحية والتلفزيونية. قدّم حوالي 36 عملًا تلفزيونيًا، من بينها: مسلسل سي عمر وليلى أفندي (2010) ومسلسل حكايات مجنونة (1995) ومسلسل أبو العلا (1996) ومسلسل أحلام وسنابل (2016).

وجاء رحيل عادل القشيري بعد عام واحد من وفاة شقيقه، المخرج والمؤلف البارز صفوت القشيري، الذي قدم أعمالًا تركت بصمة كبيرة، مثل مسلسل السرداب وأيام الحب والشقاوة.(العين الإخبارية)

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