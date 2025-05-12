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فنون ومشاهير
أصيب بمرض نادر أدى إلى بتر قدميه.. وفاة نجم عربي عن 42 عاماً (صور)
Lebanon 24
12-05-2025
|
00:38
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توفي مغني الراب
التونسي
أحمد العبيدي، المعروف باسم "كافون"، مساء السبت الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
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ورحل الفنان التونسي عن عمر ناهز 42 عاماً، بعد صراع مع مرض نادر أدى إلى خضوعه لعملية جراحية تم على إثرها بتر قدميه إلى حد الركبة، وهذا المرض يتمثل في ضيق عروق قدمه، الأمر الذي لا يسمح بمرور
الدم
.
ويشتهر "كافون" بمجموعة من الأغاني الشهيرة المحببة للجمهور ومن بينها "حوماني"، التي قدمها برفقة
محمد أمين
الحمزاوي، وحققت نجاحاً واسعاً و"معليش"، "الأيام"، "نحب نقلع"، "4070"، و"مهبولة". وكان آخر أعماله الفنية أغنية "سنين" التي طرحها قبل نحو شهر فقط، وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية على اليوتيوب.
وكذلك خاض النجم التونسي تجارب ناجحة في عالم التمثيل، وشارك في مسلسلات عدة منها: "النوبة"، "كان يا ما كانش"، و"حرقة" بجزأيه الأول والثاني. (لها)
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