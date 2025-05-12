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فنون ومشاهير
من إخراج رشا شربتجي.. هل تعرّض هذا المسلسل السوري لحذف رقابي؟
Lebanon 24
12-05-2025
|
03:32
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نفت المخرجة
السورية
رشا شربتجي
أن يكون مسلسلها الجديد "
مطبخ المدينة
" الذي تستعد لبدء تصويره قريبا قد تعرض لاعتراضات رقابية "قاسية" أو "حذوفات"، بحسب ما تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع.
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وذهبت المخرجة الشهيرة إلى حد المقارنة بين الرقابة الحالية ونظيرتها في النظام السابق، مؤكدة أن الأولى أكثر مرونة وأقل تشددا.
وأكدت المخرجة السورية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام" أن الملاحظات الرقابية على المسلسل جاءت حتى الآن ضمن إطار "منطقي ومعقول"، على حد تعبيرها.
وأضافت: "نؤكّد كصناع للعمل أنّه، حتى الآن، جاءت الملاحظات الرقابية ضمن السياق المنطقي، ولا تقارن بالرقابة أيّام النظام البائد، معظمها كان مفهوماً، وبعضها قمنا بمناقشته وتفنيده، من خلال التواصل مع اللجنة الوطنيّة للدراما التي تجاوبت معنا مشكورةً".
وتابعت: "طموحنا كصنّاع للفن الوصول إلى مرحلة إلغاء الرقابة المسبقة على الأعمال الفنيّة أسوةً بالدول المتقدّمة في هذا المجال، وأنّنا نقف دائماً إلى جانب حريّة الفن والإبداع بمختلف أشكاله، وبما يليق بتضحيات السوريّين لنيل حرّيتهم بعد عقود من القمع والاستبداد، مثمّنين التعاون مع الجهات الرسميّة بما يصبّ في هذا الخصوص".
وكشفت شربتجي أن التحضيرات ما زالت مستمرة لبدء تصوير "مطبخ المدينة" في العاصمة
دمشق
، مشيرة إلى أن موعد التصوير لم يُحدد بعد، لكن الفريق يسعى لبدء العمل قريبًا، بهدف إنجاز المسلسل وفق أعلى معايير الجودة، ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم المقبل.(إرم نيوز)
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