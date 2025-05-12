"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)

Advertisement

ردّت الفنانة الشابة على شائعة زواجها من الفنان ، التي انتشرت بعد ظهورهما معاً في مسلسل " "، الذي عُرض في شهر الماضي.وقالت يارا خلال لقائها مع الفنانة إسعادة يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc: "الإشاعة طلعت علشان هو قال هيتجوّز بعد رمضان، وقالوا أنا العروسة... في حاجة غريبة حصلت، مفيش وبينه مشاهد رومانسية في المسلسل، مشاهدنا مع بعض مجبورين على بعض، والناس بقت تاخد الفيديوهات وتحط لها مزيكا وأغاني رومانسية، حابّين يشوفوا الاثنين دول مع بعض، والتركيبتين دول مع بعض".وتابعت: "الإشاعة طلعت على مغنّية أغاني المسلسل، وعلى كل البنات الموجودة في المسلسل، لكن إشاعة زواجنا انتشرت أكتر علشان أنا وجه جديد".وكشفت يارا عن إصابتها في مشهد جمعها مع قائلةً: "وإحنا في مشهد اكتشاف الحمل، العوضي إيده تقيلة كان هيخلع كتفي وهو بينفعل"... ومضيفةً: "هو بيشدّ عادي مش قصده، ومع الإعادة بعد ما خلصنا كنت مش عارفة أحرّك دراعي، وقعدت أسبوعين أعالجها علاج طبيعي".(لها)