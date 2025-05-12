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فنون ومشاهير

"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:01
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ردّت الفنانة المصرية الشابة يارا السكري على شائعة زواجها من الفنان أحمد العوضي، التي انتشرت بعد ظهورهما معاً في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.
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وقالت يارا خلال لقائها مع الفنانة إسعادة يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc: "الإشاعة طلعت علشان هو قال هيتجوّز بعد رمضان، وقالوا أنا العروسة... في حاجة غريبة حصلت، مفيش بيني وبينه مشاهد رومانسية في المسلسل، مشاهدنا مع بعض مجبورين على بعض، والناس بقت تاخد الفيديوهات وتحط لها مزيكا وأغاني رومانسية، حابّين يشوفوا الاثنين دول مع بعض، والتركيبتين الغراب دول مع بعض".

وتابعت: "الإشاعة طلعت على مغنّية أغاني المسلسل، وعلى كل البنات الموجودة في المسلسل، لكن إشاعة زواجنا انتشرت أكتر علشان أنا وجه جديد".

وكشفت يارا عن إصابتها في مشهد جمعها مع العوضي قائلةً: "وإحنا في مشهد اكتشاف الحمل، العوضي إيده تقيلة كان هيخلع كتفي وهو بينفعل"... ومضيفةً: "هو بيشدّ دراعي عادي مش قصده، ومع الإعادة بعد ما خلصنا كنت مش عارفة أحرّك دراعي، وقعدت أسبوعين أعالجها علاج طبيعي".(لها)

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