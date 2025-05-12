بالصورة... وفاة فنانة سوريّة بعد مسيرة طويلة امتدت لـ38 عاماً

نعت نقابة الفنانين في ، والعاملون في الدوبلاج، الفنانة التي جسدت بصوتها أدواراً عديدة في مسلسلات الكرتون المخصصة للأطفال، وبينها "ماوكلي" و"الكابتن ماجد".

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وأعلنت النقابة عن وفاة سعد عن عمر 59 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت على مدار 38 سنة. (ارم نيوز)