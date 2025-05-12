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فنون ومشاهير

بالصورة... وفاة فنانة سوريّة بعد مسيرة طويلة امتدت لـ38 عاماً

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:20
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نعت نقابة الفنانين في سوريا، والعاملون في الدوبلاج، الفنانة فاطمة سعد التي جسدت بصوتها أدواراً عديدة في مسلسلات الكرتون المخصصة للأطفال، وبينها "ماوكلي" و"الكابتن ماجد".
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وأعلنت النقابة عن وفاة سعد عن عمر 59 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت على مدار 38 سنة. (ارم نيوز)
 
 
 
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