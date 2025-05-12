مهرجان كان 2025 يفرض قواعد جديدة: لا للإطلالات الجريئة لأوّل مرة!

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ينطلق الدولي في دورته الـ78 اليوم الثلاثاء، حيث تتواصل فعالياته حتى 24 من الشهر الجاري، وسط استعدادات فنية وتنظيمية تعكس تطلعات جديدة، ليس فقط على مستوى السينما، بل أيضًا في ما يتعلق بمظهر النجوم وسلوكهم.في خطوة غير مسبوقة، أعلن منظمو المهرجان عن قواعد صارمة للإطلالات على السجادة الحمراء، تحت شعار "من أجل اللياقة"، بعد أن شهدت الدورات السابقة ظهور عدد من الإطلالات الجريئة التي أثارت الجدل. ووفقًا لموقع Daily Mail، شدد البيان الرسمي على منع التعري، وجاء فيه: "لأسباب تتعلق باللياقة، يُحظر التعري على السجادة الحمراء، وكذلك في أي منطقة أخرى من المهرجان، وسيتم منع دخول أي شخص لا يلتزم بهذه التعليمات."وأضاف المنظمون أن هذه السياسة الجديدة تأتي كرد فعل على تزايد الاهتمام بما يرتديه النجوم على حساب الأفلام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على هوية المهرجان الفنية والثقافية. (سيدتي)