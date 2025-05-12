Advertisement

فنون ومشاهير

مهرجان كان 2025 يفرض قواعد جديدة: لا للإطلالات الجريئة لأوّل مرة!

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1359445-638826763436095129.jpg
Doc-P-1359445-638826763436095129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينطلق مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78 اليوم الثلاثاء، حيث تتواصل فعالياته حتى 24 من الشهر الجاري، وسط استعدادات فنية وتنظيمية تعكس تطلعات جديدة، ليس فقط على مستوى السينما، بل أيضًا في ما يتعلق بمظهر النجوم وسلوكهم.
Advertisement

في خطوة غير مسبوقة، أعلن منظمو المهرجان عن قواعد صارمة للإطلالات على السجادة الحمراء، تحت شعار "من أجل اللياقة"، بعد أن شهدت الدورات السابقة ظهور عدد من الإطلالات الجريئة التي أثارت الجدل. ووفقًا لموقع Daily Mail، شدد البيان الرسمي على منع التعري، وجاء فيه: "لأسباب تتعلق باللياقة، يُحظر التعري على السجادة الحمراء، وكذلك في أي منطقة أخرى من المهرجان، وسيتم منع دخول أي شخص لا يلتزم بهذه التعليمات."

وأضاف المنظمون أن هذه السياسة الجديدة تأتي كرد فعل على تزايد الاهتمام بما يرتديه النجوم على حساب الأفلام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على هوية المهرجان الفنية والثقافية. (سيدتي)
مواضيع ذات صلة
لأوّل مرة.. مشاهد جديدة تُعرض لاغتيال السادات (فيديو)
lebanon 24
13/05/2025 08:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"كورال" تدعم مهرجان بيروت الرياضي وتُطلق تطبيقها الذكيّ الجديد
lebanon 24
13/05/2025 08:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لا اهداف جديدة ولا تغيير جوهرياً في قواعد الاشتباك
lebanon 24
13/05/2025 08:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستعد لمهرجانات الأرز 2025: دعوات لإحياء السياحة ودعم الاقتصاد
lebanon 24
13/05/2025 08:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:22 | 2025-05-13
00:17 | 2025-05-13
23:43 | 2025-05-12
23:18 | 2025-05-12
16:00 | 2025-05-12
14:30 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24