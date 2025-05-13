استعادت رشاقتها.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بتغيير شكلها بعد ولادة ابنها (صور)



Advertisement

وعبرت النجمة عن فرحتها بالاحتفال للمرة الأولى كأمّ، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق اخفت من خلالها ملامح طفلها وأظهرت زوجها يحمل الطفل وفي يده ورود جميلة مزينة بحبيبات والقلوب. بمناسبة في عدد من الدول والذي صادف أمس الاثنين في ، تلقت النجمة نسليهان أتاغول هدية خاصة ، عبارة عن ورود حمراء جميلة قدمها لها زوجها الممثل وابنهما الوحيد.وعبرت النجمة عن فرحتها بالاحتفال للمرة الأولى كأمّ، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق اخفت من خلالها ملامح طفلها وأظهرت زوجها يحمل الطفل وفي يده ورود جميلة مزينة بحبيبات والقلوب.

ولفتت نسليهان الأنظار بتغيير شكلها بالكامل بعد الولادة، حيث قامت بقص شعرها واعتمدت تسريحة قصيرة مع غرة بارزة تغطي كامل جبهتها وبدت في غاية الجمال وبملامح أصغر، وأعادت من خلال القصة الحيوية والاشراقة لشعرها.

وعبّر قدير عن حبه الكبير لها من خلال صورة نشرها عبر حسابها وكانت النجمة التركية تحمل طفلها بحب وتستعرض رشاقتها التي استعادتها في فترة خيالية وتسريحة شعرها التي بدت فيها متجددة وبشعر صحي وحيوي بعد أشهر الحمل والولادة.



وتحرص النجمة التركية على مشاركة متابعيها بصورها وهي تحمل طفلها وتهتم به في كل الأماكن والأوقات، ولكنها تخفي ملامحه عن وسائل الاعلام لحمايته من بعض التعليقات المتنمرة.(لها)