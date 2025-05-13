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فنون ومشاهير

استعادت رشاقتها.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بتغيير شكلها بعد ولادة ابنها (صور)

Lebanon 24
13-05-2025 | 01:48
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بمناسبة عيد الأم في عدد من الدول والذي صادف أمس الاثنين في تركيا،  تلقت النجمة نسليهان أتاغول هدية خاصة ، عبارة عن ورود حمراء جميلة قدمها لها زوجها الممثل قادير دوغلو وابنهما الوحيد.
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وعبرت النجمة التركية عن فرحتها بالاحتفال للمرة الأولى كأمّ، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق انستغرام اخفت من خلالها ملامح طفلها وأظهرت زوجها يحمل الطفل وفي يده ورود جميلة مزينة بحبيبات اللؤلؤ والقلوب.
 
 
 
 
ولفتت نسليهان الأنظار بتغيير شكلها بالكامل بعد الولادة، حيث قامت بقص شعرها واعتمدت تسريحة قصيرة مع غرة بارزة تغطي كامل جبهتها وبدت في غاية الجمال وبملامح أصغر، وأعادت من خلال القصة الحيوية والاشراقة لشعرها.
 
 
 
 
 
وعبّر قدير اوغلو عن حبه الكبير لها من خلال صورة نشرها عبر حسابها وكانت النجمة التركية تحمل طفلها بحب وتستعرض رشاقتها التي استعادتها في فترة خيالية وتسريحة شعرها التي بدت فيها متجددة وبشعر صحي وحيوي بعد أشهر الحمل والولادة.

وتحرص النجمة التركية على مشاركة متابعيها بصورها وهي تحمل طفلها وتهتم به في كل الأماكن والأوقات، ولكنها تخفي ملامحه عن وسائل الاعلام لحمايته من بعض التعليقات المتنمرة.(لها)
 
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