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فنون ومشاهير
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
13-05-2025
|
04:04
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كشف الفنان المصري
صبحي خليل
، نجم سلسلة "المداح"، عن لحظة مؤلمة مر بها بعد اكتشاف إصابة ابنته داليا بمرض السرطان في المرحلة الرابعة.
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وقال صبحي خلال لقائه ضمن برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي
عمرو الليثي
على قناة "الحياة" : "ابنتي داليا ظلت أربع سنوات تحارب مرض السرطان"، وأضاف: "عندي إشكالية في استرجاع لحظة اكتشاف إصابة بنتي بالسرطان ولولا تمسكي بربنا سبحانه وتعالى كنت ممكن أستقبل الموضوع بشكل صعب، لكن الحمد لله أنا كنت راضي بقضاء الله وقدره".
وتابع: "مرض السرطان اسمه موت وخراب ديار لأنه بيحتاج فلوس كتير جدّاً للعلاج، وأنا حالتي المادية مع إصابة ابنتي به ما كانتش تسمح خالص، هي عملت 74 جلسة علاج كيماوي وزرع نخاع في
فرنسا
، ولجأت لأصدقاء كتير، ومدير مستشفى الجلاء العسكري وقف معايا".
واختتم صبحي خليل حديثه بالقول: "كان عندي شقة في الإسكندرية بعتها لإن جلسات علاج الكيماوي كانت أسعارها غالية جدّاً والحمد لله تم الشفاء بنسبة 85% فالطبيب أوصى بعمل زرع النخاع وحاولنا نسافر فرنسا وربّنا وفّقنا وسافرنا وعملت زرع النخاع والحمد لله عدّت على خير وهي دلوقتِ في صحة جيدة".(لها)
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