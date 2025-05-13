فقد الكثير من وزنه... ممثل يخسر معركته مع السرطان عن عمر 45 عاماً (صورة)

Advertisement

توفي الممثل الأميركي صامويل فرينش، الذي شارك في فيلم "قتلة زهرة القمر"، عن عمر ناهز 45 عامًا، في مستشفى في مدينة واكو في ولاية ، بعد معاناة مع مرض السرطان.وعانى الممثل من تدهور صحي خلال العامين الأخيرين، حيث بدا هزيلاً في صوره الأخيرة، وتحدث عبر حساباته عن خضوعه لعلاجات متنوعة، بينها الساونا الضوئية والعلاج بالأكسجين. (ارم نيوز)