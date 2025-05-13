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فنون ومشاهير

فقد الكثير من وزنه... ممثل يخسر معركته مع السرطان عن عمر 45 عاماً (صورة)

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:38
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توفي الممثل الأميركي صامويل فرينش، الذي شارك في فيلم "قتلة زهرة القمر"، عن عمر ناهز 45 عامًا،  في مستشفى في مدينة واكو في ولاية تكساس، بعد معاناة مع مرض السرطان.
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وعانى الممثل من تدهور صحي خلال العامين الأخيرين، حيث بدا هزيلاً في صوره الأخيرة، وتحدث عبر حساباته عن خضوعه لعلاجات متنوعة، بينها الساونا الضوئية والعلاج بالأكسجين. (ارم نيوز)
 
 
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