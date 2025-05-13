وضعها غير مستقرّ... فنانة قديرة تكشف عن آخر تطوّرات حالتها الصحيّة

كشفت الفنانة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها الأخيرة بكسر في الذراع منذ عدة أشهر.

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وأكدت أن وضعها الصحي ما زال "غير مستقر" وتُعاني من مضاعفات كبيرة بسبب تقدمها في العمر.

ووجهت رسالة لجمهورها مطالبة الجميع بالدعاء لها حتى تتجاوز هذه الأزمة، خاصة أنها أثرت على حالتها النفسية وأصبحت غير قادرة على ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي. (ارم نيوز)