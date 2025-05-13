حذف صور الخطوبة... هل انفصل إبن كميل الأسمر عن حبيبته؟

في خطوة مفاجئة، لاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ قيام ، نجل مُعدّ برامج "الكاميرا الخفية" بحذف الصور التي نشرها على حسابه في " " قبل أشهر، لخطوبته من الشابة .

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وكان أعلن في شهر كانون الاول الماضي عن طلب يدّ حبيبته، وشارك متابعيه على "انستغرام" فيديو وبعض الصور من المناسبة.

لكن فارس عمد إلى حذف هذه الصور عن حسابه، ما دفع رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إلى الإشارة إلى أنّه قد يكون انفصل عن حبيبته. (رصد 24)