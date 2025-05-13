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فنون ومشاهير
حذف صور الخطوبة... هل انفصل إبن كميل الأسمر عن حبيبته؟
Lebanon 24
13-05-2025
|
09:20
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في خطوة مفاجئة، لاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ قيام
فارس الأسمر
، نجل
كميل الأسمر
مُعدّ برامج "الكاميرا الخفية" بحذف الصور التي نشرها على حسابه في "
انستغرام
" قبل أشهر، لخطوبته من الشابة
جويس أبو غانم
.
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وكان
الأسمر
أعلن في شهر كانون الاول الماضي عن طلب يدّ حبيبته، وشارك متابعيه على "انستغرام" فيديو وبعض الصور من المناسبة.
لكن فارس عمد إلى حذف هذه الصور عن حسابه، ما دفع رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إلى الإشارة إلى أنّه قد يكون انفصل عن حبيبته. (رصد
لبنان
24)
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