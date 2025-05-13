Advertisement

فنون ومشاهير

دنيا عبد العزيز تكشف سبب شعورها بالخوف

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1359919-638827623650042206.jpg
Doc-P-1359919-638827623650042206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال لقائها ضمن برنامج "ساعة ونس"، كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن التحوّل الكبير في شخصيتها بعد أن أصبحت أمّاً، مؤكدةً أن الأمومة أثّرت في مشاعرها وغيّرت نظرتها الى الحياة، مشيرةً الى أنها لم تكن تشعر بالخوف بعد وفاة والدتها، إلا أن هذا الإحساس تغيّر بعد ولادتها لابنتها.
Advertisement

وقالت دنيا: "أكتر حاجة اتغيرت في حياتي بعد ما بقيت أم، إني بقيت بخاف، بقى عندي خوف على بنتي، وعلى نفسي، وخوف من المستقبل، خوف في المطلق… من بعد أمي ما توفت بطّلت أخاف، لكن لما بنتي اتولدت بدأت الحكاية تتغير خالص".

تجربة الأمومة، كما وصفتها دنيا، حملت الكثير من التحديات العاطفية الجديدة، خاصة الإحساس بالمسؤولية والرغبة المستمرة في حماية ابنتها من كل شيء. وأضافت: "بقيت بخاف من كل حاجة عشانها".

كما حرصت دنيا على توجيه نصيحة مهمة لكل أم أو امرأة حامل قائلةً: "أنا لسه بتعلّم مع بنتي، لكن نصيحتي لأي أم متسمعيش كلام حد غير الدكتور. كل اللي حوالينا بيحبّونا، وكل واحد عنده نصيحة مختلفة، وده بيعمل لخبطة كبيرة. علشان كده لازم نسمع من جهة واحدة ونتبع رأي الدكتور وبس". (لها)
مواضيع ذات صلة
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
lebanon 24
14/05/2025 09:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجمهور جوّزني"... ممثلة معروفة تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز
lebanon 24
14/05/2025 09:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بوسي شلبي تردّ على ورثة محمود عبد العزيز: "حقك هيرجع"
lebanon 24
14/05/2025 09:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
lebanon 24
14/05/2025 09:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:31 | 2025-05-14
02:10 | 2025-05-14
00:31 | 2025-05-14
00:24 | 2025-05-14
23:30 | 2025-05-13
23:19 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24