24
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دنيا عبد العزيز تكشف سبب شعورها بالخوف
Lebanon 24
13-05-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال لقائها ضمن برنامج "ساعة ونس"، كشفت الفنانة
دنيا عبد العزيز
عن التحوّل الكبير في شخصيتها بعد أن أصبحت أمّاً، مؤكدةً أن الأمومة أثّرت في مشاعرها وغيّرت نظرتها الى الحياة، مشيرةً الى أنها لم تكن تشعر بالخوف بعد وفاة والدتها، إلا أن هذا الإحساس تغيّر بعد ولادتها لابنتها.
Advertisement
وقالت
دنيا
: "أكتر حاجة اتغيرت في حياتي بعد ما بقيت أم، إني بقيت بخاف، بقى عندي خوف على بنتي، وعلى نفسي، وخوف من
المستقبل
، خوف في المطلق…
من بعد
أمي ما توفت بطّلت أخاف، لكن لما بنتي اتولدت بدأت الحكاية تتغير خالص".
تجربة الأمومة، كما وصفتها دنيا، حملت الكثير من التحديات العاطفية الجديدة، خاصة الإحساس بالمسؤولية والرغبة المستمرة في حماية ابنتها من كل شيء. وأضافت: "بقيت بخاف من كل حاجة عشانها".
كما حرصت دنيا على توجيه نصيحة مهمة لكل أم أو امرأة حامل قائلةً: "أنا لسه بتعلّم مع بنتي، لكن نصيحتي لأي أم متسمعيش كلام حد غير الدكتور. كل اللي حوالينا بيحبّونا، وكل واحد عنده نصيحة مختلفة، وده بيعمل لخبطة كبيرة. علشان كده لازم نسمع من جهة واحدة ونتبع رأي الدكتور وبس". (لها)
مواضيع ذات صلة
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
14/05/2025 09:52:53
14/05/2025 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجمهور جوّزني"... ممثلة معروفة تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز
Lebanon 24
"الجمهور جوّزني"... ممثلة معروفة تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز
14/05/2025 09:52:53
14/05/2025 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي شلبي تردّ على ورثة محمود عبد العزيز: "حقك هيرجع"
Lebanon 24
بوسي شلبي تردّ على ورثة محمود عبد العزيز: "حقك هيرجع"
14/05/2025 09:52:53
14/05/2025 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
14/05/2025 09:52:53
14/05/2025 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
02:31 | 2025-05-14
14/05/2025 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"الشبشب".. هنا الزاهد تُثير الجدل بإطلالتها من باريس (فيديو)
Lebanon 24
بـ"الشبشب".. هنا الزاهد تُثير الجدل بإطلالتها من باريس (فيديو)
02:10 | 2025-05-14
14/05/2025 02:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
00:31 | 2025-05-14
14/05/2025 12:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطى عمره الـ 60.. قفزة توم كروز من طائرة تذهل الجميع شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تخطى عمره الـ 60.. قفزة توم كروز من طائرة تذهل الجميع شاهدوا الفيديو
23:30 | 2025-05-13
13/05/2025 11:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
Lebanon 24
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
10:24 | 2025-05-13
13/05/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة ولديها.. أوّل إطلالة لندى إندراوس عزيز بعد إصابتها برصاصة: "حسيت دخنة عم تطلع من إجري ونار"
Lebanon 24
برفقة ولديها.. أوّل إطلالة لندى إندراوس عزيز بعد إصابتها برصاصة: "حسيت دخنة عم تطلع من إجري ونار"
05:23 | 2025-05-13
13/05/2025 05:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
13/05/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
08:30 | 2025-05-13
13/05/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد محسوب ورسائل مزدوجة: خطاب نعيم قاسم تحت المجهر
Lebanon 24
تصعيد محسوب ورسائل مزدوجة: خطاب نعيم قاسم تحت المجهر
11:00 | 2025-05-13
13/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:31 | 2025-05-14
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
02:10 | 2025-05-14
بـ"الشبشب".. هنا الزاهد تُثير الجدل بإطلالتها من باريس (فيديو)
00:31 | 2025-05-14
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
23:30 | 2025-05-13
تخطى عمره الـ 60.. قفزة توم كروز من طائرة تذهل الجميع شاهدوا الفيديو
23:19 | 2025-05-13
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24