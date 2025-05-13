دنيا عبد العزيز تكشف سبب شعورها بالخوف

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خلال لقائها ضمن برنامج "ساعة ونس"، كشفت الفنانة عن التحوّل الكبير في شخصيتها بعد أن أصبحت أمّاً، مؤكدةً أن الأمومة أثّرت في مشاعرها وغيّرت نظرتها الى الحياة، مشيرةً الى أنها لم تكن تشعر بالخوف بعد وفاة والدتها، إلا أن هذا الإحساس تغيّر بعد ولادتها لابنتها.وقالت : "أكتر حاجة اتغيرت في حياتي بعد ما بقيت أم، إني بقيت بخاف، بقى عندي خوف على بنتي، وعلى نفسي، وخوف من ، خوف في المطلق… أمي ما توفت بطّلت أخاف، لكن لما بنتي اتولدت بدأت الحكاية تتغير خالص".تجربة الأمومة، كما وصفتها دنيا، حملت الكثير من التحديات العاطفية الجديدة، خاصة الإحساس بالمسؤولية والرغبة المستمرة في حماية ابنتها من كل شيء. وأضافت: "بقيت بخاف من كل حاجة عشانها".كما حرصت دنيا على توجيه نصيحة مهمة لكل أم أو امرأة حامل قائلةً: "أنا لسه بتعلّم مع بنتي، لكن نصيحتي لأي أم متسمعيش كلام حد غير الدكتور. كل اللي حوالينا بيحبّونا، وكل واحد عنده نصيحة مختلفة، وده بيعمل لخبطة كبيرة. علشان كده لازم نسمع من جهة واحدة ونتبع رأي الدكتور وبس". (لها)