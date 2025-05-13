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فنون ومشاهير
العدالة تُلاحق فنانًا مشهورًا… والسجن في انتظاره!
Lebanon 24
13-05-2025
|
13:30
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ألقت
الأجهزة الأمنية
في مصر اليوم القبض على الفنان
محمد غنيم
لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهديد طليقته.
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ومن المقرر أن يتم حبسه داخل
قسم شرطة مصر القديمة
؛ لحين تحديد موعد لإعادة محاكمته.
وقد اتهمت
النيابة
محمد غنيم، 63 سنة، طبيب بشري وممثل، مُخلى سبيله، إنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة
القاهرة
، هدد المجني عليها رانيا ذكي، كتابة وشفاهية؛ بالقتل وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات. (روسيا اليوم)
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