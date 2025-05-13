العدالة تُلاحق فنانًا مشهورًا… والسجن في انتظاره!

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ألقت في مصر اليوم القبض على الفنان لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهديد طليقته.ومن المقرر أن يتم حبسه داخل ؛ لحين تحديد موعد لإعادة محاكمته.وقد اتهمت محمد غنيم، 63 سنة، طبيب بشري وممثل، مُخلى سبيله، إنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة ، هدد المجني عليها رانيا ذكي، كتابة وشفاهية؛ بالقتل وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات. (روسيا اليوم)