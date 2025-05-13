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فنون ومشاهير

بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:19
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بعد الضجة المُثارة بسبب معجباته، وما حصل أخيراً مع سيدة أردنية والحديث في وسائل الإعلام عن طلاقها بسبب احتضانها له، رد الفنان راغب علامة على هذه الأقاويل.
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وقال راغب في تصريحات تلفزيونية "إن وصف الهستيريا مبالَغ فيه، وأن ما يحدث من قِبل المعجبين لا يتعدّى كونه تعبيراً صادقاً عن المحبة والتقدير"، 

وتابع: "دي مبالغة في الكلمة اللي بيحصل محبة والمحبة مش هستيريا بس الناس بتحب تكتب عناوين عريضة للأمور ومؤخراً أنا بتعرض لأشياء كتير من هالنوع".

وعلّق علامة على الادعاءات التي طاولته أخيراً بشأن طلاق سيدة أردنية، قائلاً: "الناس تقول اللي بدها اياه، ودائما أنا اتكالي على المحبين والجمهور وعملي ونجاحي، والأشياء النشاز ما بشوفها وأنا ببادل جمهوري نفس المحبة وأكتر".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها علامة لمواقف عفوية مع معجباته على المسرح وفي الحفلات والتي غالباً ما يتعامل معها بكل لطافة ويحتوي المواقف بهدوء وذكاء، وهو ما يتفاعل معه الجمهور بشكل واسع ويدفع البعض للحديث عنه بطريقة سيئة ولكنه دائماً ما يدافع عن نفسه ويكذّب كل الاخبار المنتشرة عنه.(لها)
 
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