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فنون ومشاهير
تخطى عمره الـ 60.. قفزة توم كروز من طائرة تذهل الجميع شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
13-05-2025
|
23:30
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كشف
النجم العالمي
توم كروز
عن كواليس مثيرة من تصوير فيلمه المرتقب "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، وهو الجزء الأخير من سلسلة "
المهمة المستحيلة
".
وظهر كروز وهو يقفز من طائرة على ارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم، بينما تم تركيب كاميرا مثبتة في جسده، لترصد لحظات سقوطه بشكل مثير.
هذه اللقطة التي نشرها
كروز
للترويج لفيلمه الذي سيبدأ عرضه بعد أسابيع، أعادت
حماس
الجماهير وانبهارهم بتوم كروز، الذي لا يتوقف عن خوض التجارب الجريئة، برغم بلوغه سن 62 عاما.
وشرح كروز في الفيديو بالتفصيل كيف تم التخطيط للمشهد بعناية لضمان أقصى درجات الأمان، رغم ما ينطوي عليه من مخاطرة محسوبة.
pic.twitter.com/rCSDiLnF15
— Tom Cruise (@TomCruise)
May 12, 2025
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"نريد أن يراني الناس وأنا أسقط"
وفي مقطع من الفيديو، يقول النجم الأميركي: "سنرتفع إلى 10 آلاف قدم، وإذا استطعنا الوصول إلى 12 ألفا، سننطلق بسرعة 20 عقدة. أريد تسريع القفزة التالية، وأريد القيام بها بأسرع وقت ممكن، وسأواصل التصعيد. سأزيد السرعة تدريجيا وأضع نفسي في سيناريوهات أسوأ، لمعرفة كم من الوقت أحتاج للتعافي منها."
وخلال التحضيرات، ناقش كروز تسلسل الحركة مع الفريق الفني، مؤكدا: "سنقوم بنفس الخروج، وسأكون في
دوران
متسارع".
وعندما سأله المخرج: "ما الذي نريد أن نراه على الشاشة؟" أجاب كروز دون تردد: "نريد أن يراني الناس وأنا أسقط."(سكاي نيوز)
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