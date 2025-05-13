تخطى عمره الـ 60.. قفزة توم كروز من طائرة تذهل الجميع شاهدوا الفيديو

كشف عن كواليس مثيرة من تصوير فيلمه المرتقب "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، وهو الجزء الأخير من سلسلة " ".



وظهر كروز وهو يقفز من طائرة على ارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم، بينما تم تركيب كاميرا مثبتة في جسده، لترصد لحظات سقوطه بشكل مثير.



هذه اللقطة التي نشرها للترويج لفيلمه الذي سيبدأ عرضه بعد أسابيع، أعادت الجماهير وانبهارهم بتوم كروز، الذي لا يتوقف عن خوض التجارب الجريئة، برغم بلوغه سن 62 عاما.



وشرح كروز في الفيديو بالتفصيل كيف تم التخطيط للمشهد بعناية لضمان أقصى درجات الأمان، رغم ما ينطوي عليه من مخاطرة محسوبة.

"نريد أن يراني الناس وأنا أسقط"

وفي مقطع من الفيديو، يقول النجم الأميركي: "سنرتفع إلى 10 آلاف قدم، وإذا استطعنا الوصول إلى 12 ألفا، سننطلق بسرعة 20 عقدة. أريد تسريع القفزة التالية، وأريد القيام بها بأسرع وقت ممكن، وسأواصل التصعيد. سأزيد السرعة تدريجيا وأضع نفسي في سيناريوهات أسوأ، لمعرفة كم من الوقت أحتاج للتعافي منها."



وخلال التحضيرات، ناقش كروز تسلسل الحركة مع الفريق الفني، مؤكدا: "سنقوم بنفس الخروج، وسأكون في متسارع".



وعندما سأله المخرج: "ما الذي نريد أن نراه على الشاشة؟" أجاب كروز دون تردد: "نريد أن يراني الناس وأنا أسقط."(سكاي نيوز)