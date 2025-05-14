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فنون ومشاهير
الجمهور قلق.. شائعة جديدة تُلاحق جورج وسوف هذه حقيقتها
Lebanon 24
14-05-2025
|
03:22
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انتشرت مؤخرا شائعة وفاة جديدة للفنان
جورج وسوف
الذي يستعد لحفلات مرتقبة بعد أيام، في عودة قوية للمسرح.
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وتناقلت حسابات عديدة في
مواقع التواصل الاجتماعي
، شائعة الوفاة التي أقلقت جمهوره الكبير في العالم العربي، قبل أن تنفيها العديد من المواقع الإخبارية المعنية بأخبار الفنانين، وتطمئن محبيه.
وعانى "
سلطان الطرب
" كما يلقبه محبوه الكثر من
في السنوات القليلة الماضية، وتأثرت صحته بشكل واضح بعد وفاة ابنه وديع العام 2023 متأثرًا بتداعيات عمل جراحي.
وأثار بقاء "
أبو وديع
" جالسًا على الكرسي طوال حفل زفاف ابنه
حاتم
، الشهر الماضي، مخاوف جمهوره على حالته الصحية، وما إذا كان قادرً ا على الوقوف والمشي بعد الآن.
لكن
وسوف
أعلن قبل أيام عن حفل جديد له في
ألمانيا
وآخر في اليوم التالي بالسويد يومي الـ24 و الـ25 من أيار الجاري.
كما كشف "
كازينو لبنان
" عن حفل مرتقب لوسوف لم يتم تحديد موعده بعد، بينما يتضمن جدول أبو وديع الفني حفلات حتى العام المقبل.(إرم)
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