الجمهور قلق.. شائعة جديدة تُلاحق جورج وسوف هذه حقيقتها

Advertisement

انتشرت مؤخرا شائعة وفاة جديدة للفنان الذي يستعد لحفلات مرتقبة بعد أيام، في عودة قوية للمسرح.وتناقلت حسابات عديدة في ، شائعة الوفاة التي أقلقت جمهوره الكبير في العالم العربي، قبل أن تنفيها العديد من المواقع الإخبارية المعنية بأخبار الفنانين، وتطمئن محبيه.وعانى " " كما يلقبه محبوه الكثر منفي السنوات القليلة الماضية، وتأثرت صحته بشكل واضح بعد وفاة ابنه وديع العام 2023 متأثرًا بتداعيات عمل جراحي.وأثار بقاء " " جالسًا على الكرسي طوال حفل زفاف ابنه ، الشهر الماضي، مخاوف جمهوره على حالته الصحية، وما إذا كان قادرً ا على الوقوف والمشي بعد الآن.لكن أعلن قبل أيام عن حفل جديد له في وآخر في اليوم التالي بالسويد يومي الـ24 و الـ25 من أيار الجاري.كما كشف " " عن حفل مرتقب لوسوف لم يتم تحديد موعده بعد، بينما يتضمن جدول أبو وديع الفني حفلات حتى العام المقبل.(إرم)