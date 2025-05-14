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فنون ومشاهير

الجمهور قلق.. شائعة جديدة تُلاحق جورج وسوف هذه حقيقتها

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:22
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انتشرت مؤخرا شائعة وفاة جديدة للفنان جورج وسوف الذي يستعد لحفلات مرتقبة بعد أيام، في عودة قوية للمسرح.
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وتناقلت حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة الوفاة التي أقلقت جمهوره الكبير في العالم العربي، قبل أن تنفيها العديد من المواقع الإخبارية المعنية بأخبار الفنانين، وتطمئن محبيه.

وعانى "سلطان الطرب" كما يلقبه محبوه الكثر من 

في السنوات القليلة الماضية، وتأثرت صحته بشكل واضح بعد وفاة ابنه وديع العام 2023 متأثرًا بتداعيات عمل جراحي.

وأثار بقاء "أبو وديع" جالسًا على الكرسي طوال حفل زفاف ابنه حاتم، الشهر الماضي، مخاوف جمهوره على حالته الصحية، وما إذا كان قادرً ا على الوقوف والمشي بعد الآن.

لكن وسوف أعلن قبل أيام عن حفل جديد له في ألمانيا وآخر في اليوم التالي بالسويد يومي الـ24 و الـ25 من أيار الجاري.

كما كشف "كازينو لبنان" عن حفل مرتقب لوسوف لم يتم تحديد موعده بعد، بينما يتضمن جدول أبو وديع الفني حفلات حتى العام المقبل.(إرم)
 
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