برفقة زوجها الجديد.. نسرين طافش تُسافر إلى كان (صور)

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وأطلت نسرين في الفيديو من برفقة زوجها الذي لم يظهر بشكل كامل أثناء توجههما إلى مدينة كان . نشرت الممثلة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت نسرين في الفيديو من برفقة زوجها الذي لم يظهر بشكل كامل أثناء توجههما إلى مدينة كان .

وتزوجت نسرين مؤخرا من رجل الاعمال المصري احمد جوهر صاحب دور المجوهرات الشهير في مصر "جوهر للمجوهرات"، وهو الزواج الثالث لها.



وجوهر هو طليق الذهبي ابنة الفنانة وكان زوجها الاول قبل ان تنفصل عنه وتتزوج برجل الاعمال احمد .





