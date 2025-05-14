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فنون ومشاهير
برفقة زوجها الجديد.. نسرين طافش تُسافر إلى كان (صور)
Lebanon 24
14-05-2025
|
03:46
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نشرت الممثلة
السورية
نسرين طافش
فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت نسرين في الفيديو من
المطار
برفقة زوجها الذي لم يظهر بشكل كامل أثناء توجههما إلى مدينة كان
الفرنسية
.
وتزوجت نسرين مؤخرا من رجل الاعمال المصري احمد جوهر صاحب دور المجوهرات الشهير في مصر "جوهر للمجوهرات"، وهو الزواج الثالث لها.
وجوهر هو طليق
شام
الذهبي ابنة الفنانة
اصالة نصري
وكان زوجها الاول قبل ان تنفصل عنه وتتزوج برجل الاعمال احمد
هلال
.
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