تعرّضت لأزمة صحية حادة.. الفنانة الشهيرة تكشف ماذا حصل مع والدتها

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أعلنت الفنانة تعرّض والدتها خلال الفترة الماضية لأزمة صحية حادة، حيث خضعت لجراحة خطيرة في القلب بأحد ، وتحدّثت عن تطورات حالتها الصحية بعد العملية.وقالت عبير في تصريحات صحافية: "والدتي أجرت عملية لتغيير صمام رئيسي في القلب خلال الفترة الماضية، وعضلة القلب توقفت أكثر من ثلاث مرات أثناء العملية، وحالياً وضعها الصحي مستقر نوعاً ما، لكنها ما زالت تعاني من بعض المشاكل الصحية، وأطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء".يُذكر أن عبير صبري تستعد لاستئناف تصوير دورها في مسلسل " "، وهو من تأليف إسلام شتا وإخراج ، ويشاركها في بطولته كلٌ من: ، ، انتصار، ، وميمي جمال.(لها)