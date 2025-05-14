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فنون ومشاهير

تعرّضت لأزمة صحية حادة.. الفنانة الشهيرة تكشف ماذا حصل مع والدتها

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:54
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أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري تعرّض والدتها خلال الفترة الماضية لأزمة صحية حادة، حيث خضعت لجراحة خطيرة في القلب بأحد المستشفيات الخاصة، وتحدّثت عن تطورات حالتها الصحية بعد العملية.
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وقالت عبير في تصريحات صحافية: "والدتي أجرت عملية لتغيير صمام رئيسي في القلب خلال الفترة الماضية، وعضلة القلب توقفت أكثر من ثلاث مرات أثناء العملية، وحالياً وضعها الصحي مستقر نوعاً ما، لكنها ما زالت تعاني من بعض المشاكل الصحية، وأطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء".

يُذكر أن عبير صبري تستعد لاستئناف تصوير دورها في مسلسل "زمالك بولاق"، وهو من تأليف إسلام شتا وإخراج أسامة عمر، ويشاركها في بطولته كلٌ من: خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار، يوسف عمر، وميمي جمال.(لها)

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