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هكذا علّقت سلاف فواخرجي وزميلها باسم ياخور على قرار رفع العقوبات عن سوريا (صور)

Lebanon 24
14-05-2025 | 04:55
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عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عن الثلاثاء رفع العقوبات عن سوريا خلال اليوم الأول من زيارته إلى السعودية، تفاعل كل من الممثلة السورية سلاف فواخرجي وزميلها الممثل باسم ياخور مع هذا القرار.
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وكتبت سلاف عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي: " مبروك لسوريا الحبيبة رفع العقوبات عنها بعد معاناة انسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم.. كل الخير والإزدهار لبلادي .. عزيزة موحدة آمنة حرة.. شكرا للمملكة العربية السعودية وولي العهد محمد بن سلمان وكل الدول التي ساهمت في هذا المسعى الطيب".
 
 
 
من جهته كتب ياخور: " ألف مبروك رفع العقوبات عن الشعب السوري وكل الشكر والمحبة للمملكة العربية السعودية. ولكل الدول التي ستهمت بهذا الإجراء التاريخي".
 
 
 
 

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