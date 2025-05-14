هكذا علّقت سلاف فواخرجي وزميلها باسم ياخور على قرار رفع العقوبات عن سوريا (صور)

Advertisement

عقب إعلان الرئيس الأميركي أمس عن الثلاثاء رفع عن خلال اليوم الأول من زيارته إلى ، تفاعل كل من الممثلة وزميلها الممثل مع هذا القرار.وكتبت سلاف عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي: " مبروك لسوريا الحبيبة رفع العقوبات عنها بعد معاناة انسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم.. كل الخير والإزدهار لبلادي .. عزيزة موحدة آمنة حرة.. شكرا للمملكة وولي وكل الدول التي ساهمت في هذا المسعى ".