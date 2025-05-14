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الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:24
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أعلنت مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر، عن وفاة خالها.
 
 
وقالت عنتر بحزنٍ شديد: "رحلت باكراً جدّاً خالي الحبيب، مش عم صدق".
 
 
وأضافت: "اميل غالب... خالي... خالي الادمي المحب الشجاع، خالي بحبك ورح اشتقلك، ما تركت خاتلي تفل لحالها... دغري الحقتها؟"
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وتجدر الإشارة إلى أنّ عنتر خسرت أيضاً قبل فترة قصيرة خالتها. 
 
 
 
 
 
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