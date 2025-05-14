بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب أحد أبرز المخرجين (صورة)

توفي المخرج وكاتب السيناريو الأميركي الشهير بينتون، الحائز على ثلاث ، عن عمر ناهز 92 عاما في منزله في مدينة ، بحسب ما أكده نجله جون، مشيرًا إلى أن الوفاة كانت "لأسباب طبيعية".

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وامتدت مسيرة بينتون المهنية لأكثر من أربعة عقود، لعب خلالها دوراً محورياً في إعادة تشكيل السينما الأميركية، لا سيما في أواخر الستينيات والسبعينيات، وترك بصمته في عدد من أبرز أفلام . (ارم نيوز)