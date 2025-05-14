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فنون ومشاهير

بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب أحد أبرز المخرجين (صورة)

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:29
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توفي المخرج وكاتب السيناريو الأميركي الشهير روبرت بينتون، الحائز على ثلاث جوائز أوسكار، عن عمر ناهز 92 عاما في منزله في مدينة مانهاتن، بحسب ما أكده نجله جون، مشيرًا إلى أن الوفاة كانت "لأسباب طبيعية".
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وامتدت مسيرة بينتون المهنية لأكثر من أربعة عقود، لعب خلالها دوراً محورياً في إعادة تشكيل السينما الأميركية، لا سيما في أواخر الستينيات والسبعينيات، وترك بصمته في عدد من أبرز أفلام هوليوود. (ارم نيوز)
 
 
 
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