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عاشت حياة مروّعة وفقدت والدها.. بيسان اسماعيل تكشف كيف خرجت من سوريا عبر "قارب الموت"

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:07
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روت صانعة المحتوى السورية بيسان إسماعيل، تفاصيل مُحزنة وراء خروجها من بلدها في الحرب، واضطرارها للهروب مع عائلتها.
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وأوضحت إسماعيل أنها عاشت تفاصيل مروعة مع أسرتها، أبرزها كان فقدان والدها الذي لم تتمكن من الوصول حتى إلى جثته.

وأكدت بيسان أن قرار خروج عائلتها من سوريا في ذلك الوقت، لم يكن قراراً سهلاً أو سريعاً، ولكن والدتها اتخذته بعد دراسة طويلة، موضحة: "بصراحة لا أعرف من أين أتت أمي الشجاعة للخروج على مكان مجهول، لا نعرف فيه أحداً، بعنا بيتنا لتأمين رحلة لجوء آمنة لتركيا، استقالت هي من عملها وأنهينا كل شيء هناك".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن والدتها دفعت أموالاً طائلة لتأمين رحلة خروج آمنة لتركيا، وتوفير قارب أكثر أماناً، إلا أنهم فوجئوا بأن القارب كان يحمل ما لا يقل عن أربعين شخصاً، وهو ما خالف الاتفاق، إلا أنهم اضطروا للخروج من خلاله، لافتة إلى أنه كان يشبه "عبارة الموت" بسبب خطورته.

وتابعت عن رحلة "الموت" أن القصة كانت محسومة للمضي قدماً، موضحة أنه لا مجال للعودة بعد السير ليلة كاملة للوصول إلى المكان في الجبل، مشيرة إلى أن وقتها كانت تبلغ من العمر 12 عاماً وشقيقها كان في التاسعة من عمره.

وأكدت أن المشاعر التي كانت تسيطر عليهم في ذلك الوقت هي الخوف الشديد، مشيرة إلى أنهم كانوا يشجعون بعضهم للمضي قدماً، لأنه لا سبيل للعودة، بينما تسير والدتهما في المنتصف حتى لا تقع أو يصيبها مكروه.

وأكملت وصف تفاصيل الرحلة المرعبة، مؤكدة أن أكثر شيء أثار الخوف بداخلها، هو عدم وجود قائد للقارب، فتبرع شاب مجهول بالقيادة ما يقرب من ساعتين حتى وصولوا إلى وجهتهم بسلام. (الامارت 24)
 
 
 
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