Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1360357-638828404557618771.jpg
Doc-P-1360357-638828404557618771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الإعلامية والممثلة المصرية أصالة كامل أنّها رزقت بمولودتها الاولى من زوجها خالد الخوري.
Advertisement
 
 
وكشفت كامل أنّها اختارت إسم دفى لابنتها، وقالت: "شعور لا يوصف الحمدلله ربنا رزقنا بأحلى بنوتة، دفى خالد الخوري". 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ريم سامي ترزق بمولودها الأول
lebanon 24
14/05/2025 20:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... فنان لبنانيّ وزوجته يُرزقان بطفلٍ جديد هذا إسمه
lebanon 24
14/05/2025 20:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ريم سامي ترزق بمولودها الأول... وتطلق عليه هذا الإسم
lebanon 24
14/05/2025 20:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عام من زفافها.. فنانة ترزق بمولودها الأول
lebanon 24
14/05/2025 20:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:29 | 2025-05-14
08:44 | 2025-05-14
08:07 | 2025-05-14
06:29 | 2025-05-14
05:24 | 2025-05-14
04:55 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24