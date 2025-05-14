بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها

أعلنت الإعلامية والممثلة كامل أنّها رزقت بمولودتها الاولى من زوجها .

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وكشفت كامل أنّها اختارت إسم دفى لابنتها، وقالت: "شعور لا يوصف الحمدلله ربنا رزقنا بأحلى بنوتة، دفى خالد ".