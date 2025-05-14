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فنون ومشاهير

بعدما هدّد طليقته بالقتل ونشر معلومات تمسّ بشرفها... الأمن يوقف فنانًا شهيرًا (صورة)

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:40
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنان محمد غنيم، لتنفيذه حكماً قضائياً غيابياً بالسجن ثلاث سنوات، صدر بحقه إثر إدانته بتهديد طليقته على خلفية خلافات بينهما.
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وخضع غنيم، البالغ من العمر 63 عاماً، للتحقيقات في نيابة مصر القديمة لاستكمال إجراءات إعادة محاكمته بعد القبض عليه، ومن المقرر احتجازه داخل قسم شرطة مصر القديمة حتى تحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة.

وتعود القضية الى عام 2022، حين اتهمت النيابة العامة محمد غنيم، الذي يعمل طبيباً بشرياً الى جانب عمله الفني، بتهديد طليقته رانيا نبيل ذكي خليفة، شفهياً وكتابياً، بقتلها، عبر وسيطة تُدعى زينب حسن، فضلاً عن تهديده بنشر معلومات تمسّ بشرفها؛ بهدف ابتزازها مادياً. 

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