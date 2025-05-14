بعدما هدّد طليقته بالقتل ونشر معلومات تمسّ بشرفها... الأمن يوقف فنانًا شهيرًا (صورة)

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وخضع غنيم، البالغ من العمر 63 عاماً، للتحقيقات في نيابة مصر القديمة لاستكمال إجراءات إعادة محاكمته بعد القبض عليه، ومن المقرر احتجازه داخل حتى تحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة.وتعود القضية الى عام 2022، حين اتهمت محمد غنيم، الذي يعمل طبيباً بشرياً الى جانب عمله الفني، بتهديد طليقته ذكي ، شفهياً وكتابياً، بقتلها، عبر وسيطة تُدعى ، فضلاً عن تهديده بنشر معلومات تمسّ بشرفها؛ بهدف ابتزازها مادياً.