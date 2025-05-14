بروب الاستحمام... نادين نسيب نجيم تستعرض مجوهراتها الفاخرة (صور)

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واستعرضت من خلال الصور جمالها بمكياج خفيف يرتكز على الألوان الترابية اللامعة مع هايلايتر بارز واحمر شفاه وردي نيود خفيف، من مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وأضافت رموشاً اصطناعية كثيفة منحتها جمالية خاصة.وظهرت نادين في الصور التي شاركتها مع متابعيها على تطبيق بروب الاستحمام واستعرضت من خلاله مجوهراتها الماسية الفخمة التي اختارتها من مجموعة Marli المبهرة التي تليق بفستانها الأنيق، وجاءت عبارة عن قلادة متدلية بتصميم ناعم مع خاتم ضخم وأسوارة رقيقة ارتدتهما فوق القفازات الطويلة التي تلائم اطلالتها الجميلة.