21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بروب الاستحمام... نادين نسيب نجيم تستعرض مجوهراتها الفاخرة (صور)
Lebanon 24
14-05-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعرضت النجمة
نادين نسيب نجيم
كواليس تحضيراتها قبل إطلالتها على السجادة الحمراء كعروس عام 2015، حيث ارتدت فستانًا أبيض ساحرًا يُناسب أجواء مهرجان "كان السينمائي" في دورته الـ78.
Advertisement
واستعرضت من خلال الصور جمالها بمكياج خفيف يرتكز على الألوان الترابية اللامعة مع هايلايتر بارز واحمر شفاه وردي نيود خفيف، من مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وأضافت رموشاً اصطناعية كثيفة منحتها جمالية خاصة.
وظهرت نادين في الصور التي شاركتها مع متابعيها على تطبيق
انستغرام
بروب الاستحمام واستعرضت من خلاله مجوهراتها الماسية الفخمة التي اختارتها من مجموعة Marli المبهرة التي تليق بفستانها الأنيق، وجاءت عبارة عن قلادة متدلية بتصميم ناعم مع خاتم ضخم وأسوارة رقيقة ارتدتهما فوق القفازات الطويلة التي تلائم اطلالتها الجميلة.
مواضيع ذات صلة
أسرار أحلام مع المجوهرات الفاخرة من الأحجار الكريمة
Lebanon 24
أسرار أحلام مع المجوهرات الفاخرة من الأحجار الكريمة
15/05/2025 01:42:29
15/05/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. نسرين طافش تستجم في المالديف من دون زوجها الجديد!؟ (صور)
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. نسرين طافش تستجم في المالديف من دون زوجها الجديد!؟ (صور)
15/05/2025 01:42:29
15/05/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
15/05/2025 01:42:29
15/05/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي نادين نسيب نجيم.. ستعود بـ 3 أعمال جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لمحبي نادين نسيب نجيم.. ستعود بـ 3 أعمال جديدة إليكم التفاصيل
15/05/2025 01:42:29
15/05/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعدما هدّد طليقته بالقتل ونشر معلومات تمسّ بشرفها... الأمن يوقف فنانًا شهيرًا (صورة)
Lebanon 24
بعدما هدّد طليقته بالقتل ونشر معلومات تمسّ بشرفها... الأمن يوقف فنانًا شهيرًا (صورة)
12:40 | 2025-05-14
14/05/2025 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها
10:18 | 2025-05-14
14/05/2025 10:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
09:29 | 2025-05-14
14/05/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هي السبب"... متّصل يُفاجىء الشيف أنطوان: "بدي طلق مرتي"! (فيديو)
Lebanon 24
"هي السبب"... متّصل يُفاجىء الشيف أنطوان: "بدي طلق مرتي"! (فيديو)
08:44 | 2025-05-14
14/05/2025 08:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عاشت حياة مروّعة وفقدت والدها.. بيسان اسماعيل تكشف كيف خرجت من سوريا عبر "قارب الموت"
Lebanon 24
عاشت حياة مروّعة وفقدت والدها.. بيسان اسماعيل تكشف كيف خرجت من سوريا عبر "قارب الموت"
08:07 | 2025-05-14
14/05/2025 08:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
23:19 | 2025-05-13
13/05/2025 11:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
00:31 | 2025-05-14
14/05/2025 12:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
02:31 | 2025-05-14
14/05/2025 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:40 | 2025-05-14
بعدما هدّد طليقته بالقتل ونشر معلومات تمسّ بشرفها... الأمن يوقف فنانًا شهيرًا (صورة)
10:18 | 2025-05-14
بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها
09:29 | 2025-05-14
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
08:44 | 2025-05-14
"هي السبب"... متّصل يُفاجىء الشيف أنطوان: "بدي طلق مرتي"! (فيديو)
08:07 | 2025-05-14
عاشت حياة مروّعة وفقدت والدها.. بيسان اسماعيل تكشف كيف خرجت من سوريا عبر "قارب الموت"
06:29 | 2025-05-14
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب أحد أبرز المخرجين (صورة)
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 01:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24