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فنون ومشاهير

صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)

Lebanon 24
14-05-2025 | 23:31
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توفي الفنان السوري من أصول فلسطينية أديب قدورة عن عمر ناهز 76 عامأً، تاركاً خلفه رحلية سينمائية طويلة تميّزت بالأفلام الجريئة.
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وعانى قدورة في الأونة الاخيرة من وعكت صحية شديدة ألزمته منزله، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين.
 
 
 
 
 
ودخل قدورة مجال التمثيل من خلال عمله مهندس ديكور في المسرح، بعد تخرجه من كلية الفنون ودراسة الفن التشكيلي،  حتى اكتشفه المخرج نبيل المالح وقدمه للمرة الأولى في عام 1972.

أبرز أفلام الراحل: "الفهد"، و"بقايا صور"، و"رحلة عذاب" و"الحسناء وقاهر الفضاء" مع الممثلة إغراء، و"وجه آخر للحب"، و"غوار جيمس بوند"، والعالم سنة 2000"، و"عشاق على الطريق"، و"امرأة من نار"، و"بنات للحب و"ليل الرجال".، والعمل الإيطالي "الطريق إلى دمشق".

أبرز مسلسلات الراحل: "عز الدين القسام"، و"حصاد السنين"، و"الحب والشتاء"، و"سفر"، و"امرأة لا تعرف اليأس".

أبرز مسرحيات أديب قدورة: "الأيام التي ننساها"، و"هبط الملاك في بابل"، و"مأساة جيفارا"، و"سمك عسير الهضم"، و"السيد بونتيلا وتابعه ماتي"، إلى جانب مسرحيات عالمية مقتبسة من روايات الأديب الروسي أنطون تشيخوف.(لها)

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