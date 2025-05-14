صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)

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وعانى قدورة في الأونة الاخيرة من وعكت صحية شديدة ألزمته منزله، وفق ما أعلنت . توفي الفنان السوري من أصول فلسطينية أديب عن عمر ناهز 76 عامأً، تاركاً خلفه رحلية سينمائية طويلة تميّزت بالأفلام الجريئة.وعانى قدورة في الأونة الاخيرة من وعكت صحية شديدة ألزمته منزله، وفق ما أعلنت .

ودخل قدورة مجال التمثيل من خلال عمله مهندس ديكور في المسرح، بعد تخرجه من كلية الفنون ودراسة الفن التشكيلي، حتى اكتشفه المخرج نبيل المالح وقدمه للمرة الأولى في عام 1972.



أبرز أفلام الراحل: " "، و"بقايا صور"، و"رحلة عذاب" و"الحسناء وقاهر الفضاء" مع الممثلة إغراء، و"وجه آخر للحب"، و"غوار "، والعالم "، و"عشاق "، و"امرأة من نار"، و"بنات للحب و"ليل الرجال".، والعمل " ".



أبرز مسلسلات الراحل: " "، و"حصاد السنين"، و"الحب والشتاء"، و"سفر"، و"امرأة لا تعرف اليأس".



أبرز مسرحيات أديب قدورة: "الأيام التي ننساها"، و"هبط الملاك في "، و"مأساة "، و"سمك عسير الهضم"، و"السيد بونتيلا وتابعه ماتي"، إلى جانب مسرحيات عالمية مقتبسة من روايات الأديب الروسي .(لها)