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فنون ومشاهير
في ربوع الطبيعة اللبنانية.. لحظات عفوية بين ماجدة الرومي وإلهام شاهين
Lebanon 24
15-05-2025
|
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شاركت الفنانة
اللبنانية
القديرة
ماجدة الرومي
جمهورها لحظات مرحة جمعتها بالفنانة
المصرية
القديرة
إلهام شاهين
والكاتبة اللبنانية
كلوديا مرشليان
، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
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ويظهر في الفيديو النجمتان وهما تقومان بقطف ثمار الكرز الناضجة، وسط أجواء يسودها الود والانسجام والضحكات.
وعلقت
ماجدة
الرومي
على الفيديو قائلة: "
خير السنة
و رزق جديد مع
العزيزة
والصديقة إلهام
شاهين
".
وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل محبي النجمتين، الذين عبروا عن سعادتهم برؤيتهما في هذه اللحظات العفوية التي تظهر الجانب الإنساني والعلاقة
الطيبة
التي تجمعهما. كما أشاد المتابعون ببساطة الفنانتين وتواضعهما.
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