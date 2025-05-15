في ربوع الطبيعة اللبنانية.. لحظات عفوية بين ماجدة الرومي وإلهام شاهين

شاركت الفنانة القديرة جمهورها لحظات مرحة جمعتها بالفنانة القديرة والكاتبة اللبنانية ، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويظهر في الفيديو النجمتان وهما تقومان بقطف ثمار الكرز الناضجة، وسط أجواء يسودها الود والانسجام والضحكات.





وعلقت على الفيديو قائلة: " و رزق جديد مع والصديقة إلهام ".





وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل محبي النجمتين، الذين عبروا عن سعادتهم برؤيتهما في هذه اللحظات العفوية التي تظهر الجانب الإنساني والعلاقة التي تجمعهما. كما أشاد المتابعون ببساطة الفنانتين وتواضعهما.