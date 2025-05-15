مُهدد بالحبس.. تامر حسني يواجه أزمة قضائية!

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قام النجم المصري بتحرير محضر رسمي ضد الممثلة القانونية لإحدى شركات الدعاية والإعلان، متهماً إياها بتقديم بلاغ كاذب تسبب في صدور حكم بحبسه في وقت سابق.وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الشيخ في محافظة بلاغاً من محامي النجم المصري، أفاد فيه باتهام سيدة تُدعى "و. ع"، بصفتها القانونية كممثلة لإحدى شركات الدعاية، بتقديم بلاغ كاذب ضد موكله في قضية تحرير شيك مصرفي من دون رصيد بقيمة 247 ألف جنيه لصالح بنك قطر الوطني.وأكد محامي حسني أن البلاغ السابق ألحق ضرراً كبيراً بسمعة موكله ومكانته الفنية، مشدداً على أن النجم المصري لم يصدر عنه أي تصرف مالي غير قانوني، معتبراً أن الهدف من البلاغ كان التشهير والنيل من سمعته.وتواصل حالياً تحقيقاتها في القضية، حيث تستمع لأقوال الطرفين تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بناءً على نتائج التحقيق.وكانت هذه القضية قد أسفرت عن صدور حكم بالحبس ضد تامر حسني لمدة 5 أشهر في تشرين الأول 2024، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة في كانون الثاني 2025، ما دفعه لتحريك دعوى قضائية جديدة اتّهم فيها ممثلة الشركة بالإضرار به عمداً.(لها)