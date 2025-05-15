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فنون ومشاهير

تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:19
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نشر الفنان المصري أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة له ظهر فيها بإطلالة مغايرة كلياً عن المعتاد، حيث تخلى عن شاربه وذقنه، من دون أن يوضح سبب هذا التغيير المفاجئ في مظهره.
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وعلّق العوضي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلاً: "مساء الفل على إخواتي الشنيبة"، مكتفياً بهذه العبارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
 
 
يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي الدرامية كان مسلسل "فهد البطل"، الذي شارك في بطولته نخبة من النجوم. (نواعم)

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