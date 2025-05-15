تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)

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نشر الفنان المصري عبر صورة حديثة له ظهر فيها بإطلالة مغايرة كلياً عن المعتاد، حيث تخلى عن شاربه وذقنه، من دون أن يوضح سبب هذا التغيير المفاجئ في مظهره.وعلّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع " " قائلاً: "مساء الفل على إخواتي الشنيبة"، مكتفياً بهذه العبارة دون تفاصيل إضافية.