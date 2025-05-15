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فنون ومشاهير

مُقدّمة برامج شهيرة تُثير قلق محبيها... بدت متعبة وخسرت الكثير من وزنها (صورة)

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:09
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شوهدت مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة شارون أوزبورن وقد بدت عليها ملامح التعب خلال التسوق في لوس أنجلوس.
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وقال معجبو المقدمة الشهير، إنها خسرت الكثير من وزنها وبدت متعبة، وذلك بعد اعترافها بأن إبر التخسيس "أوزمبيك" كان لها تأثير سلبي على صحتها.
ورغم أن شارون اختارت ملابس فضفاضة، فإن جسدها الهزيل والنحيل بدا واضحًا، بالإضافة إلى ملامح وجهها التي ظهرت عليها أعراض الشيخوخة. (ارم نيوز)
 
 
 
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