مُقدّمة برامج شهيرة تُثير قلق محبيها... بدت متعبة وخسرت الكثير من وزنها (صورة)

شوهدت مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة وقد بدت عليها ملامح التعب خلال التسوق في .

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وقال معجبو المقدمة الشهير، إنها خسرت الكثير من وزنها وبدت متعبة، وذلك بعد اعترافها بأن إبر التخسيس "أوزمبيك" كان لها تأثير سلبي على صحتها.

ورغم أن اختارت ملابس فضفاضة، فإن جسدها الهزيل والنحيل بدا واضحًا، بالإضافة إلى ملامح وجهها التي ظهرت عليها أعراض الشيخوخة. (ارم نيوز)