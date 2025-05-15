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فنون ومشاهير
فنان قدير لا يحصل على راتبه... وما كشفه إبنه مفاجىء
Lebanon 24
15-05-2025
|
06:14
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تعرض أبناء الفنان المصري
عبد الرحمن أبو زهرة
لموقف غريب، بعدما فوجئوا أن والدهم، الذي يعيش في منزله، يتم التعامل معه على أنه توفي.
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وقال
أحمد أبو زهرة
، نجل الفنان المصري الكبير، عبر حسابه على موقع "
فيسبوك
"، أنهم كعائلة اعتادوا على الشائعات التي كانت تسير بين حين وآخر عن وفاة والدهم".
وأكد الابن أن
هيئة المعاشات
المصرية
قامت مؤخراً بإيقاف المعاش الخاص بوالده نظراً لـ"وفاته"، فأرسلت العائلة ممثلا عنها إلى الهيئة من أجل استقصاء الأمر.
وحصلت العائلة من الهيئة على إجابة مفاجئة، حيث أكدت أن الأحوال المدنية هي من أخطرتها بوفاة
عبد الرحمن
أبو زهرة
.
ومن أجل تصحيح الأمر، طلبت الهيئة بأن يحضر الفنان بنفسه إلى مقرها كي تتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة، أو أن يتم السماح لمندوب من الهيئة بالتوجه إلى منزله والتأكد من أنه على قيد الحياة. (العربية)
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