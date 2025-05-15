Advertisement

فنون ومشاهير

فنان قدير لا يحصل على راتبه... وما كشفه إبنه مفاجىء

Lebanon 24
15-05-2025 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1360760-638829126830479179.jpg
Doc-P-1360760-638829126830479179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض أبناء الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لموقف غريب، بعدما فوجئوا أن والدهم، الذي يعيش في منزله، يتم التعامل معه على أنه توفي.
Advertisement
وقال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري الكبير، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنهم كعائلة اعتادوا على الشائعات التي كانت تسير بين حين وآخر عن وفاة والدهم".
 
 
وأكد الابن أن هيئة المعاشات المصرية قامت مؤخراً بإيقاف المعاش الخاص بوالده نظراً لـ"وفاته"، فأرسلت العائلة ممثلا عنها إلى الهيئة من أجل استقصاء الأمر.
 
 
وحصلت العائلة من الهيئة على إجابة مفاجئة، حيث أكدت أن الأحوال المدنية هي من أخطرتها بوفاة عبد الرحمن أبو زهرة.
 
 
ومن أجل تصحيح الأمر، طلبت الهيئة بأن يحضر الفنان بنفسه إلى مقرها كي تتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة، أو أن يتم السماح لمندوب من الهيئة بالتوجه إلى منزله والتأكد من أنه على قيد الحياة. (العربية)
 
 
الفنان المصري عبد <a class='entities-links' href='/entity/1253585200/الرحمن/ar/1?utm_term=PublicFigures-الرحمن&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الرحمن&id=52513&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الرحمن</a> أبو زهرة
مواضيع ذات صلة
توقف قلبه لدقائق.. تدهور صحة فنان قدير بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة (صورة)
lebanon 24
15/05/2025 16:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتّهامها بممارسة السحر.. فنان قدير يخرج عن صمته وهكذا دافع عن زوجته
lebanon 24
15/05/2025 16:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما فعله مُفاجىء جدّاً... فنان فقد أعصابه على مُقدّم برامج لبنانيّ شاهدوا ما حصل (فيديو)
lebanon 24
15/05/2025 16:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)
lebanon 24
15/05/2025 16:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:17 | 2025-05-15
08:23 | 2025-05-15
07:42 | 2025-05-15
05:09 | 2025-05-15
04:23 | 2025-05-15
04:11 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24