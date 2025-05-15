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فنون ومشاهير

في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:23
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نشر الممثل وسام فارس صورة رومانسيّة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" مع زوجته الممثلة سارة أبي كنعان، من مطار بيروت الدوليّ.
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وأشار فارس إلى أنّه وزوجته في طريقهما إلى دبي، وقال تعليقاً على الصورة: "إلى دبي برفقتها".
 
 
 
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