في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس

نشر الممثل صورة رومانسيّة عبر خاصية " " عبر حسابه على " " مع زوجته الممثلة ، من الدوليّ.

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وأشار فارس إلى أنّه وزوجته في طريقهما إلى دبي، وقال تعليقاً على الصورة: "إلى دبي برفقتها".