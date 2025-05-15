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فنون ومشاهير
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
15-05-2025
|
10:08
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تعرّض الفنان السوري مروان
أبو شاهين
لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
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وقالت
نقابة الفنانين السوريين
، إن أبو
شاهين
تعرض لأزمة قلبية حادة؛ ما أثار مخاوف على حياته. (ارم نيوز)
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