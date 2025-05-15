ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً

تعرّض الفنان السوري مروان لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

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وقالت ، إن أبو تعرض لأزمة قلبية حادة؛ ما أثار مخاوف على حياته. (ارم نيوز)