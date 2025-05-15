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فنون ومشاهير

ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً

Lebanon 24
15-05-2025 | 10:08
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تعرّض الفنان السوري مروان أبو شاهين لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
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وقالت نقابة الفنانين السوريين، إن أبو شاهين تعرض لأزمة قلبية حادة؛ ما أثار مخاوف على حياته. (ارم نيوز)
 
 
 
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