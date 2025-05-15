نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!

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تألقت النجمة في الدولي، حيث تم تكريمها بجائزة "القيادة النسائية"، خلال حفل إطلاق برنامج شبكة تمكين المرأة تحت رعاية لحقوق الإنسان، وجاء تكريم نادين في أجواء مميزة.شاركت نجيم مع متابعي حسابها تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، مجموعة من الصور التي توثق لحظة تكريمها، وأرفقتها بتعليق عبرت خلاله عن امتنانها العميق قائلة: "يشرفني الحصول على جائزة القيادة النسائية في مهرجان كان.. بصفتي ممثلة، حظيتُ بشرف سرد قصص تعكس قوة المرأة ومرونتها، وبصفتي رائدة أعمال، تعلمتُ أن القيادة الحقيقية تبدأ بالصدق، باستخدام صوتكِ ورؤيتكِ لإلهام الآخرين".وأضافت قائلة: "بالنسبة لي، القيادة لا تقتصر على جذب الانتباه فحسب، بل هي استخدام هذا الاهتمام لرفع معنويات الآخرين. أهدي هذه الجائزة لكل امرأة تُحوّل شغفها إلى أثر، وأُشاركها مع النساء اللواتي سبقنني، ومن يسيرن بجانبي، والجيل القادم الذي يُعيد صياغة القواعد". (ليالينا)