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فنون ومشاهير

أحمد السقا يردّ على رسالة نجله بكلمات مؤثّرة

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:00
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أعاد الفنان أحمد السقا وعبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" نشر صورة كان قد نشرها نجله ياسين ووجّه إليه من خلالها رسالة امتنان، قائلاً: "أبي سيبقى دوماً أفضل رجل في العالم"، وردّ السقا على رسالة ابنه بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "وأنا ابني أبو الرجولة ومفيش منه في الدنيا". 
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