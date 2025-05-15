أحمد السقا يردّ على رسالة نجله بكلمات مؤثّرة

أعاد الفنان وعبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" نشر صورة كان قد نشرها نجله ياسين ووجّه إليه من خلالها رسالة امتنان، قائلاً: "أبي سيبقى دوماً أفضل رجل في العالم"، وردّ السقا على رسالة ابنه بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "وأنا ابني ومفيش منه في الدنيا".

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