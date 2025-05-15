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فنون ومشاهير

حادثة تهز الوسط الفني.. ابن محمد رمضان في قبضة العدالة

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:35
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قررت محكمة جنح الطفل في مصر إيداع نجل الفنان محمد رمضان إحدى دور الرعاية الاجتماعية وذلك في قضية تعديه على أحد زملائه داخل نادي "نيو جيزة".
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وقال أحمد مختار، محامي المجني عليه، إن المحكمة أعلنت قرارها مساء اليوم، دون تحديد مدة إيداع الطفل في دار الرعاية.
وشهدت الجلسة غياب الفنان محمد رمضان ونجله عن الحضور، بينما حضرت والدة الطفل المعتدى عليه، لمتابعة أولى جلسات محاكمة المتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيدة ببلاغ، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، التلميذ بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة الشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.

وأفادت والدة الضحية في بلاغها، بأن ابنها "عمر" تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية عبارة عن كدمات وإحمرار في الخد الأيسر.

وأضافت أن الفنان محمد رمضان كان شاهدا على الواقعة وحاضرا في النادي ولكنه لم يتدخل لوقف ابنه أو لتهدئة الموقف، ما أثار استياءها وإصرارها على تقديم بلاغ بالواقعة.

وقررت نيابة أكتوبر إحالة نجل محمد رمضان إلى محكمة الطفل، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل نادي "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، وحددت جلسة اليوم 15 أيار لبدء أولى جلسات المحاكمة.

وفي جلسة المحاكمة اليوم، أفاد دفاع الطفل المتهم بأن نجل الفنان تعرض لوعكة صحية مساء أمس بعد علمه بجلسة محاكمته اليوم، وطالب بتأجيل أولى جلسات محاكمته نظرا لمرض موكله. (روسيا اليوم)
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