في أحدث جلسة تصوير لها... ممثلة معروفة تتألق بإطلالة رياضية (صور)

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وظهرت نادية في الصور، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بإطلالة شبابية مرتديةً ترينغ عصري.وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر ورقيقة، نجمة الجماهير، صباح الحب، أحلى واحدة، شباب طول عمرك، قمر يا نادية، عايزين عمل ليكي قريب بقى".