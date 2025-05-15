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فنون ومشاهير

في أحدث جلسة تصوير لها... ممثلة معروفة تتألق بإطلالة رياضية (صور)

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:00
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شاركت الممثلة نادية الجندي متابعيها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، حظيت بتفاعل واسع وإعجاب جمهورها.
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وظهرت نادية في الصور، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بإطلالة شبابية مرتديةً ترينغ رياضي عصري.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر ورقيقة، نجمة الجماهير، صباح الحب، أحلى واحدة، شباب طول عمرك، قمر يا نادية، عايزين عمل ليكي قريب بقى".



















 



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