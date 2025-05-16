ما فعلته عائلته في عيد ميلاده يُثير الجدل.. حالة عادل إمام الصحية تُقلق الجمهور!

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يحتفل الفنان المصري بعيد ميلاده الـ85، في 17 أيار الجاري، وبعدما أعلن عدد من زملائه وأصدقائه من مشاهير الوسط الفني عن حشد فني كبير من المقربين له، لمفاجأته بالتجمع والحضور للاحتفال بعيد ميلاده في منزله، خالفت عائلة الفنان المتواري عن الأنظار منذ سنوات جميع التوقعات، وأعلنت عدم إقامة أي احتفال بمولده هذا العام.وأحدث تصريح صحفي للمخرج ، الشقيق الأصغر للفنان عادل إمام، جدلًا واسعًا خالف التوقعات، أكد فيه أن الاحتفال بعيد ميلاده سيقتصر على زوجته وأبنائه وأحفاده، وبعض المقربين من العائلة، لافتًا النظر إلى أن الأسرة اعتادت مُنذ عام 2020 اتباع تلك الطريقة، بناء على رغبة الفنان نفسه.وأُثيرت حالة من التساؤلات الجماهيرية عبر بشأن الحالة الصحية لـ"الزعيم"، وعما إذا كانت عائلة الفنان المصري أفسدت خطة أصدقائه الحاشدة للاحتفال بعيد ميلاده، بعد إعلانها اقتصار الاحتفال على أسرته فقط دون أي حضور من خارج الأسرة.كما تداولت تقارير إعلامية أنه بعد رفض أسرة الفنان عادل إمام حضور أصدقائه، جرت محاولات بعضهم لإقناع نجليه بإتاحة الفرصة لهم للقائه والتجمع للاحتفال معه لساعات قليلة، ويبدو أن المحاولات باءت بالفشل، بعد رفض الأسرة القاطع، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن دراسة نجليه وضع شروط محددة وصارمة لحضور المقربين منه لساعات قليلة فقط.وكان عدد من نجمات التمثيل في مصر، على رأسهن لبلبة، التي أعلنت نيتها وبعض الأصدقاء المقربين، بينهن يسرا الموجودة حاليًا في فعاليات الـ78 من الدولي في ، ونبيلة عبيد، وإلهام وأخريات، زيارة الفنان عادل إمام في منزله يوم 17 أيار الجاري، لمشاركته الاحتفال بعيد ميلاده، خاصة أن بعضهن لم يلتقينه منذ أعوام.كما يُذكر أن مصادر مقربة من الفنان عادل إمام أكدت أن أسرته انتقلت برفقته من مقر إقامتهم في منزله الكائن بمنطقة بمحافظة إلى منزله في لقضاء إجازة فصل الصيف هناك، بعيدًا عن الجلسات اليومية مع بعض المقربين منه في الوسط الفني بمنزله الأساسي.(إرم نيوز)