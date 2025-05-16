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فنون ومشاهير
تأثرت كثيراً.. فنانة شهيرة تبكي في زفاف ابنتها (صور)
Lebanon 24
16-05-2025
|
02:05
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وسط حضور فني كبير، احتفلت الفنانة
المصرية
أمل رزق بزفاف ابنتها هيا، والدها المنتج الراحل
إسماعيل
كتكت، الى المهندس آدم مصطفى العربي، والذي أُقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
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وشهد الحفل لقطات مؤثرة جمعت بين الأم وابنتها، حيث تأثّرت أمل رزق وهي ترقص مع ابنتها فانهارت بالبكاء في مشهد خطف الأنظار وأضفى طابعاً إنسانياً دافئاً على الحفل.
وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف، بينهم: خالد زكي، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، رانيا
فريد شوقي
، وئام مجدي، أحمد
عبد الحميد
وزوجته، المخرجة منال الصيفي، المنتج أيمن
شاهين
، طارق النهري،
سوزان نجم الدين
، دينا
عبد الله
، الإعلامي أسامة منير، أحمد التهامي،
محمد عبد
الحافظ،
فيفي عبده
، عبير منير، هند عاكف،
إيهاب
فهمي، هاني البحيري، عمرو عبد
الجليل
، أحمد
عبد العزيز
، محمد
رياض
، رانيا
محمود ياسين
،
أحمد خالد
صالح وغيرهم.
وكانت أمل رزق قد احتفلت قبل أسبوعين بعقد قران ابنتها هيا، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقرّبين. (لها)
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