تأثرت كثيراً.. فنانة شهيرة تبكي في زفاف ابنتها (صور)

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وشهد الحفل لقطات مؤثرة جمعت بين الأم وابنتها، حيث تأثّرت أمل رزق وهي ترقص مع ابنتها فانهارت بالبكاء في مشهد خطف الأنظار وأضفى طابعاً إنسانياً دافئاً على الحفل. وسط حضور فني كبير، احتفلت الفنانة أمل رزق بزفاف ابنتها هيا، والدها المنتج الراحل كتكت، الى المهندس آدم مصطفى العربي، والذي أُقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.وشهد الحفل لقطات مؤثرة جمعت بين الأم وابنتها، حيث تأثّرت أمل رزق وهي ترقص مع ابنتها فانهارت بالبكاء في مشهد خطف الأنظار وأضفى طابعاً إنسانياً دافئاً على الحفل.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف، بينهم: خالد زكي، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، رانيا ، وئام مجدي، أحمد وزوجته، المخرجة منال الصيفي، المنتج أيمن ، طارق النهري، ، دينا ، الإعلامي أسامة منير، أحمد التهامي، الحافظ، ، عبير منير، هند عاكف، فهمي، هاني البحيري، عمرو عبد ، أحمد ، محمد ، رانيا ، صالح وغيرهم.



وكانت أمل رزق قد احتفلت قبل أسبوعين بعقد قران ابنتها هيا، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقرّبين. (لها)