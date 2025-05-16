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فنون ومشاهير
لا يزال على قيد الحياة.. إصدار شهادة وفاة لفنان شهير تُثير الجدل! (صورة)
Lebanon 24
16-05-2025
|
03:09
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تسبب الفنان المصري
عبد الرحمن أبو زهرة
بموجة من الجدل والتساؤلات خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشف ابنه الموسيقار
أحمد أبو زهرة
، عن وجود اسم والده في قائمة
هيئة المعاشات
كمُتوفي، وهو على قيد الحياة.
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وفي حديث خاص لـ "24"، قال أحمد
أبو زهرة
، إنه فوجئ بوجود اسم والده في قائمة الموتى ضمن كشوفات المعاشات، وعند استفساره عن الأمر، طالبته
وزارة التضامن الاجتماعي
بإثبات عكس الموجود في الأوراق الرسمية لديهم.
ولفت أبو
زهرة، إلى أن الواقعة تسببت في حالة صدمة لدى الأسرة، مُرجعاً سببها إلى انتشار الشائعات التي طاردت والده خلال الفترة الأخيرة، وحرصهم
التزام
الصمت ما أدى إلى تفاقم الوضع لهذا الحد.
كما كشف
أحمد أبو
زهرة، لـ24، عن تواصل الفنان
أشرف زكي
، نقيب المهن التمثيلية مع الأسرة فور إعلانه عن الأزمة عبر حسابه الخاص على موقع "فيس بوك"، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاته مع وزيرة
التضامن الاجتماعي
لحل المشكلة.
ولفت أبو زهرة، أن التضامن قد قدمت اعتذارها للأسرة، كونه خطأ غير مقصود.
وعن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، لفت إلى أنه حالياً يتمتع بحالة صحية جيدة، لكنه في حاجة شديدة إلى الراحة.
ووجه أبو زهرة، الشكر إلى الجمهور المصري والعربي لاطمئنانه وحرصه السؤال على صحة والده والدعاء له.
وكان آخر ظهور علني للفنان
عبد الرحمن
أبو زهرة منذ ثلاث سنوات، خلال حفل زفاف حفيدته، حيث أطل على جمهوره بكرسي متحرك، بينما تبدو على وجهه علامات التعب والمرض. (إرم نيوز)
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