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فنون ومشاهير

معجزة شفته من مرض خطير.. فنان سوري شهير يكشف ما حصل معه (فيديو)

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:39
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شارك الممثل السوري حسام تحسين بيك في برنامج "كيد النساء" مع الإعلامية الأردنية زين كرزون على شاشة تلفزيون لنا.

وكشف الكثير من الاسرار عن حياته الشخصية والمهنية، كما تحدث عن وضع بلده سوريا في ظل التطورات الحاصلة.

وفي التفاصيل، قال حسام تحسين بيك ردا على سؤال عما اذا كان يخاف على الأقليات في سوريا: "ما بخاف عليهن، هني أصحاب البلد، وما صار في اضطهاد، وعلى الناس الا تصدق ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبلد بأمان والانسان بإنسانيته".

كما روى ان معجزة شفته من مرض خطير، وقال: "شفت النبي محمد بمنامي". (الجديد)
 
 
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