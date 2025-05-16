معجزة شفته من مرض خطير.. فنان سوري شهير يكشف ما حصل معه (فيديو)

شارك الممثل السوري في برنامج "كيد النساء" مع الإعلامية على شاشة تلفزيون لنا.



وكشف الكثير من الاسرار عن حياته الشخصية والمهنية، كما تحدث عن وضع بلده في ظل التطورات الحاصلة.



وفي التفاصيل، قال حسام ردا على سؤال عما اذا كان يخاف على الأقليات في سوريا: "ما بخاف عليهن، هني أصحاب البلد، وما صار في اضطهاد، وعلى الناس الا تصدق ما يقال على ، فالبلد بأمان والانسان بإنسانيته".



كما روى ان معجزة شفته من مرض خطير، وقال: "شفت بمنامي". (الجديد)