هل تزوج عبد الحليم حافظ سعاد حسني؟ هذا ما كشفه ابن شقيقه

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أعلن ، نجل شقيق الفنان المصري عبدالحليم حافظ، عن وثيقة رسمية تؤكد أن العندليب لم يتزوج الفنانة ، كما تردد على مدار عقود.ولفت عبر صفحته الرسمية على " " إلى أن المستند سيُنشر قريبا، مؤكدًا أنه دليل قاطع يضع حدًا للإشاعات التي أثيرت حول هذه العلاقة، والتي استمرت قرابة نصف قرن.وأشعلت شائعة زواج العندليب والسندريلا الخلافات بين عائلتيهما ووصلت إلى المحاكم، خاصة بعد تصريحات ، شقيقة سعاد حسني، التي أكدت زواجهما لمدة 6 سنوات.ورغم ذلك، نفت عائلة صحة الادعاءات ورفعت دعوى قضائية ضد جيهان، لكن المحكمة برّأتها.ونفت الفنانة ، إحدى صديقات العندليب، صحة الزواج، مشيرة إلى أن حالته الصحية منعته من الزواج. وأكدت أنها رافقته في رحلات علاجه وأن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها.ومع استمرار الجدل، جاءت تصريحات الإعلامي سابقًا لتؤكد وقوع الزواج، مدعيًا حضور عقد القران.(العين الإخبارية)