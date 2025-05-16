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فنون ومشاهير

هل تزوج عبد الحليم حافظ سعاد حسني؟ هذا ما كشفه ابن شقيقه

Lebanon 24
16-05-2025 | 04:21
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أعلن محمد شبانة، نجل شقيق الفنان المصري عبدالحليم حافظ، عن وثيقة رسمية تؤكد أن العندليب لم يتزوج الفنانة سعاد حسني، كما تردد على مدار عقود.
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ولفت شبانة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى أن المستند سيُنشر قريبا، مؤكدًا أنه دليل قاطع يضع حدًا للإشاعات التي أثيرت حول هذه العلاقة، والتي استمرت قرابة نصف قرن.

وأشعلت شائعة زواج العندليب والسندريلا الخلافات بين عائلتيهما ووصلت إلى المحاكم، خاصة بعد تصريحات جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني، التي أكدت زواجهما لمدة 6 سنوات.

ورغم ذلك، نفت عائلة عبد الحليم صحة الادعاءات ورفعت دعوى قضائية ضد جيهان، لكن المحكمة برّأتها.

ونفت الفنانة نجوى فؤاد، إحدى صديقات العندليب، صحة الزواج، مشيرة إلى أن حالته الصحية منعته من الزواج. وأكدت أنها رافقته في رحلات علاجه وأن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها.

ومع استمرار الجدل، جاءت تصريحات الإعلامي مفيد فوزي سابقًا لتؤكد وقوع الزواج، مدعيًا حضور عقد القران.(العين الإخبارية)
 
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