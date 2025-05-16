في أحد الفنادق... توقيف فنان عالميّ وهذه تهمته!

وجّهت شرطة العاصمة تهمة الإيذاء الجسدي للمغني الأميركي ، على خلفية واقعة اعتداء يُزعم أنها وقعت داخل ملهى ليلي بتاريخ 19 شباط 2023.

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وذكرت الشرطة أن ، البالغ من العمر 36 عاماً، أُلقي القبض عليه في أحد فنادق مدينة ، ولا يزال رهن الاحتجاز لحين مثوله أمام المحكمة. (ارم نيوز)