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فنون ومشاهير
في أحد الفنادق... توقيف فنان عالميّ وهذه تهمته!
Lebanon 24
16-05-2025
|
05:43
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وجّهت شرطة العاصمة
البريطانية
تهمة الإيذاء الجسدي للمغني الأميركي
كريس براون
، على خلفية واقعة اعتداء يُزعم أنها وقعت داخل ملهى ليلي
وسط لندن
بتاريخ 19 شباط 2023.
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وذكرت الشرطة أن
براون
، البالغ من العمر 36 عاماً، أُلقي القبض عليه في أحد فنادق مدينة
مانشستر
، ولا يزال رهن الاحتجاز لحين مثوله أمام المحكمة. (ارم نيوز)
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