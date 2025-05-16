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فنون ومشاهير

في أحد الفنادق... توقيف فنان عالميّ وهذه تهمته!

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:43
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وجّهت شرطة العاصمة البريطانية تهمة الإيذاء الجسدي للمغني الأميركي كريس براون، على خلفية واقعة اعتداء يُزعم أنها وقعت داخل ملهى ليلي وسط لندن بتاريخ 19 شباط 2023.
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وذكرت الشرطة أن براون، البالغ من العمر 36 عاماً، أُلقي القبض عليه في أحد فنادق مدينة مانشستر، ولا يزال رهن الاحتجاز لحين مثوله أمام المحكمة. (ارم نيوز)
 
 
 
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