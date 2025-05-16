ممثل فاجأ زياد برجي على المسرح خلال إحيائه حفلاً في بيروت... وهذا ما قاله للجمهور

فاجأ الممثل المصريّ الفنان خلال إحيائه حفلاً في ، وصعد إلى المسرح.

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وعمد برجي إلى معانقة زاهر، وقال للجمهور: "تحية كبيرة لرجل مصر، أهلا وسهلا فيك".

أما زاهر، فقال للجمهور: "أحلى في الدنيا". (رصد لبنان 24)