Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل فاجأ زياد برجي على المسرح خلال إحيائه حفلاً في بيروت... وهذا ما قاله للجمهور

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1361250-638829995605908509.jpg
Doc-P-1361250-638829995605908509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاجأ الممثل المصريّ أحمد زاهر الفنان زياد برجي خلال إحيائه حفلاً في بيروت، وصعد إلى المسرح.
Advertisement
 
 
وعمد برجي إلى معانقة زاهر، وقال للجمهور: "تحية كبيرة لرجل مصر، أهلا وسهلا فيك".
 
 
أما زاهر، فقال للجمهور: "أحلى لبنان في الدنيا". (رصد لبنان 24)
 
 
مواضيع ذات صلة
زياد برجي يهنّئ جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك
lebanon 24
16/05/2025 14:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو وفاة فنان شهير... انهار سقف الملهى الليليّ خلال إحيائه حفلاً!
lebanon 24
16/05/2025 14:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال حفلها في ألمانيا.. شاهدوا ماذا فعلت إليسا مع أحد المعجبين على المسرح (فيديو)
lebanon 24
16/05/2025 14:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مُعجب اقتحم المسرح: شاهدوا ماذا حصل مع سيرين عبد النور في حفلها.. وابنتها "تاليا" حديث الجمهور (فيديو)
lebanon 24
16/05/2025 14:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:18 | 2025-05-16
05:43 | 2025-05-16
04:43 | 2025-05-16
04:21 | 2025-05-16
03:39 | 2025-05-16
03:09 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24