بالفيديو: أبرز نجوم مصر داخل سيارة.. وحيرة بين الجمهور

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وخلال الفيديو، قال جلال: "سعداء بهذه الصحبة الجميلة، نحن في طريقنا إلى الآن، أتمنى أن نوفق في هذه الرحلة ونعود على خير"، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات والتساؤلات. أثار الممثل المصري تفاعلاً واسعاً بين جمهوره بعد نشره مقطع فيديو غامض مساء الخميس عبر صفحته الرسمية على ، ظهر فيه داخل سيارة برفقة نخبة من نجوم الصف الأول في مصر، وهم: ، ، ، وأمير كرارة.وخلال الفيديو، قال جلال: "سعداء بهذه الصحبة الجميلة، نحن في طريقنا إلى الآن، أتمنى أن نوفق في هذه الرحلة ونعود على خير"، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات والتساؤلات.





اللافت أن ياسر جلال أرفق الفيديو بتعليق بالإنكليزية جاء فيه: ، في إشارة إلى سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة، ما زاد من غموض المشهد، وأشعل خيال المتابعين حول طبيعة هذه "الرحلة السينمائية" أو "المهمة الوطنية".



التفاعل كان واسعاً على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن "السيارة لم تكن ينقصها سوى ، وأحمد السقا، وأحمد مكي، ليكتمل مشهد سيطرة نجوم الأكشن والدراما في مصر".



في المقابل، رجّح البعض أن يكون هؤلاء النجوم في طريقهم لتصوير عمل درامي أو سينمائي ضخم ذو طابع وطني أو عسكري، وربما يحمل اسم "الفرسان"، خاصةً أن معظمهم سبق أن شارك في أعمال من هذا النوع، مثل سلسلة " " التي رسخت حضورهم في الوجدان الوطني المصري.