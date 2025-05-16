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فنون ومشاهير
بالفيديو: أبرز نجوم مصر داخل سيارة.. وحيرة بين الجمهور
Lebanon 24
16-05-2025
|
16:00
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أثار الممثل المصري
ياسر جلال
تفاعلاً واسعاً بين جمهوره بعد نشره مقطع فيديو غامض مساء الخميس عبر صفحته الرسمية على
فيسبوك
، ظهر فيه داخل سيارة برفقة نخبة من نجوم الصف الأول في مصر، وهم:
كريم عبد العزيز
،
آسر ياسين
،
أحمد العوضي
، وأمير كرارة.
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وخلال الفيديو، قال جلال: "سعداء بهذه الصحبة الجميلة، نحن في طريقنا إلى
العريش
الآن، أتمنى أن نوفق في هذه الرحلة ونعود على خير"، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات والتساؤلات.
اللافت أن ياسر جلال أرفق الفيديو بتعليق بالإنكليزية جاء فيه:
the expendables
، في إشارة إلى سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة، ما زاد من غموض المشهد، وأشعل خيال المتابعين حول طبيعة هذه "الرحلة السينمائية" أو "المهمة الوطنية".
التفاعل كان واسعاً على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن "السيارة لم تكن ينقصها سوى
أحمد عز
، وأحمد السقا، وأحمد مكي، ليكتمل مشهد سيطرة نجوم الأكشن والدراما في مصر".
في المقابل، رجّح البعض أن يكون هؤلاء النجوم في طريقهم لتصوير عمل درامي أو سينمائي ضخم ذو طابع وطني أو عسكري، وربما يحمل اسم "الفرسان"، خاصةً أن معظمهم سبق أن شارك في أعمال من هذا النوع، مثل سلسلة "
الاختيار
" التي رسخت حضورهم في الوجدان الوطني المصري.
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