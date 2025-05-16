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فنون ومشاهير

فنان يلجأ لطبيب نفسي.. ويكشف السبب!

Lebanon 24
16-05-2025 | 23:00
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كشف الفنان خالد الصاوي عن الأثر النفسي العميق الذي تركه فشل فيلم "جمال عبد الناصر" في مسيرته، بعدما كان يُعلّق عليه آمالًا كبيرة كنقطة تحول فنية.
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وفي حديثه لقناة تلفزيون عمّان، أوضح الصاوي أنه دخل في نوبة اكتئاب استمرت لأشهر، واضطر خلالها لطلب المساعدة من طبيب نفسي. وقال: "اكتأبت جداً بعد ما الفيلم مانجحش، لأني كنت شايفه فرصة عمري. فضلت أسأل نفسي: هو أنا السبب؟ ولا الفيلم؟ قعدت مع الدكتور 3 شهور، وفي الآخر قالي خلينا نبقى صحاب، لأنك عامل زي الطوبة، مش عارف أخشلك من أي حتة. قالي: يا عمّ عالج نفسك بنفسك أحسن وخلينا على صحوبية!".

ولدى سؤاله مازحًا إن كان قد عالج نفسه فعلًا، أجاب الصاوي بروح فكاهية: "وأنت شايفني اتعالجت؟!".

على الصعيد الفني، شارك خالد الصاوي في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس" إلى جانب عدد من النجوم، منهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، ومنة فضالي.

ويُعرض له حاليًا فيلم "سيكو سيكو"، بمشاركة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، تارا عماد، وديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس. (لها)
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