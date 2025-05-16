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فنون ومشاهير
فنان يلجأ لطبيب نفسي.. ويكشف السبب!
Lebanon 24
16-05-2025
|
23:00
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كشف الفنان
خالد الصاوي
عن الأثر النفسي العميق الذي تركه فشل فيلم "
جمال عبد الناصر
" في مسيرته، بعدما كان يُعلّق عليه آمالًا كبيرة كنقطة تحول فنية.
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وفي حديثه لقناة تلفزيون عمّان، أوضح
الصاوي
أنه دخل في نوبة اكتئاب استمرت لأشهر، واضطر خلالها لطلب المساعدة من طبيب نفسي. وقال: "اكتأبت جداً بعد ما الفيلم مانجحش، لأني كنت شايفه فرصة عمري. فضلت أسأل نفسي: هو أنا السبب؟ ولا الفيلم؟ قعدت مع الدكتور 3 شهور، وفي الآخر قالي خلينا نبقى صحاب، لأنك عامل زي الطوبة، مش عارف أخشلك من أي حتة. قالي: يا عمّ عالج نفسك بنفسك أحسن وخلينا على صحوبية!".
ولدى سؤاله مازحًا إن كان قد عالج نفسه فعلًا، أجاب الصاوي بروح فكاهية: "وأنت شايفني اتعالجت؟!".
على الصعيد الفني، شارك خالد الصاوي في موسم
رمضان
الماضي بمسلسل "
سيد الناس
" إلى جانب عدد من النجوم، منهم:
عمرو سعد
،
ريم مصطفى
،
أحمد زاهر
،
أحمد رزق
، ومنة فضالي.
ويُعرض له حاليًا فيلم "سيكو سيكو"، بمشاركة
عصام عمر
، طه
دسوقي
،
باسم سمرة
،
علي صبحي
،
تارا عماد
، وديانا هشام، ومن تأليف
محمد الدباح
، وإخراج عمر المهندس. (لها)
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