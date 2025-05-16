فنان يلجأ لطبيب نفسي.. ويكشف السبب!

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كشف الفنان عن الأثر النفسي العميق الذي تركه فشل فيلم " " في مسيرته، بعدما كان يُعلّق عليه آمالًا كبيرة كنقطة تحول فنية.وفي حديثه لقناة تلفزيون عمّان، أوضح أنه دخل في نوبة اكتئاب استمرت لأشهر، واضطر خلالها لطلب المساعدة من طبيب نفسي. وقال: "اكتأبت جداً بعد ما الفيلم مانجحش، لأني كنت شايفه فرصة عمري. فضلت أسأل نفسي: هو أنا السبب؟ ولا الفيلم؟ قعدت مع الدكتور 3 شهور، وفي الآخر قالي خلينا نبقى صحاب، لأنك عامل زي الطوبة، مش عارف أخشلك من أي حتة. قالي: يا عمّ عالج نفسك بنفسك أحسن وخلينا على صحوبية!".ولدى سؤاله مازحًا إن كان قد عالج نفسه فعلًا، أجاب الصاوي بروح فكاهية: "وأنت شايفني اتعالجت؟!".على الصعيد الفني، شارك خالد الصاوي في موسم الماضي بمسلسل " " إلى جانب عدد من النجوم، منهم: ، ، ، ، ومنة فضالي.ويُعرض له حاليًا فيلم "سيكو سيكو"، بمشاركة ، طه ، ، ، ، وديانا هشام، ومن تأليف ، وإخراج عمر المهندس. (لها)