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فنون ومشاهير

لمناسبة عيد ميلادها.. رسائل تهنئة من راغب علامة وسيرين عبد النور لنانسي عجرم

Lebanon 24
17-05-2025 | 01:01
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قام عدد من النجوم بمعايدة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تحتفل اليوم الجمعة بمناسبة عيد ميلادها متمنين لها أجمل الأمنيات، كما قدموا لها التهاني على عملها الجديد الذي أبصر النور الخميس"ورانا إيه".
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وفي التفاصيل، كتبت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها على منصة إكس: "مبروك يا قمر.. بالنجاح الكبير.. دايماً متجددة ومميزة. وعقبال المية سنة وسنة حب وطاقة ونجاحات".
 
 
وبدورها، عايدت النجمة سيرين عبد النور نانسي عجرم قائلة: "العمر كله مليان نجاح وفرح وجمال متلك".
 
 
شارك الفنان اللبناني راغب علامة تهنئته للفنانة نانسي عجرم عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: عزيزتي نانسي، في يوم عيدك، بتمنّى لك ولعائلتك الحلوة كل السعادة والصحة والفرح. ومبروك من القلب على أغنيتك الجديدة ورانا إيه. كالعادة، صوتك وإحساسك بياخدوا العقل! يلا نملي الدنيا والصيف ألحان حلوة، وأغاني بتفرّح، وحفلات بتجمع كل الناس الحلوة.

من جانبها، نانسي عجرم ردت على تهنئة راغب علامة بالقول: شكراً راغب، وغنيتك كتير حلوة وإن شاء الله ع طول منجتمع ومنتلاقى عالفرح، الأعمال الحلوة والنجاحات الكبيرة! بحبك.
 
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