لمناسبة عيد ميلادها.. رسائل تهنئة من راغب علامة وسيرين عبد النور لنانسي عجرم

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وفي التفاصيل، كتبت الممثلة عبر حسابها على منصة إكس: "مبروك .. بالنجاح الكبير.. دايماً متجددة ومميزة. وعقبال المية سنة وسنة حب وطاقة ونجاحات". قام عدد من النجوم بمعايدة الفنانة التي تحتفل اليوم الجمعة بمناسبة عيد ميلادها متمنين لها أجمل الأمنيات، كما قدموا لها التهاني على عملها الجديد الذي أبصر النور الخميس"ورانا إيه".وفي التفاصيل، كتبت الممثلة عبر حسابها على منصة إكس: "مبروك .. بالنجاح الكبير.. دايماً متجددة ومميزة. وعقبال المية سنة وسنة حب وطاقة ونجاحات".



وبدورها، عايدت النجمة قائلة: "العمر كله مليان نجاح وفرح وجمال متلك".

شارك الفنان اللبناني تهنئته للفنانة نانسي عجرم عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: عزيزتي نانسي، في يوم عيدك، بتمنّى لك ولعائلتك الحلوة كل السعادة والصحة والفرح. ومبروك من القلب على أغنيتك الجديدة ورانا إيه. كالعادة، صوتك وإحساسك بياخدوا العقل! يلا نملي الدنيا والصيف ألحان حلوة، وأغاني بتفرّح، وحفلات بتجمع كل الناس الحلوة.



من جانبها، نانسي عجرم ردت على تهنئة علامة بالقول: شكراً راغب، وغنيتك كتير حلوة وإن شاء الله ع طول منجتمع ومنتلاقى عالفرح، الأعمال الحلوة والنجاحات الكبيرة! بحبك.