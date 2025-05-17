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فنون ومشاهير

بالصورة... الموت يُؤلم فناناً شهيراً

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:11
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أعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة إبن شقيقته.
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وقال مكي عبر حسابه على "فيسبوك": "اللهم أرحم ابن أختي عزة.. أيمن عبد الإله، وأدخله فسيح جناتك وسامحه وأحسن إليه".
 
 
 
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