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فنون ومشاهير

أجرى فحوصات في أميركا... إعلامي لبنانيّ يكشف آخر المستجدات عن وضعه الصحيّ

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:34
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طمأن الإعلامي علي جابر جمهوره على حالته الصحية في أحدث إطلالة تلفزيونية له، وأكّد أنّ "الأزمة التي مرّ بها أصبحت خلفه"، وأنّه "اليوم بصحة جيدة جسدياً وعقلياً".
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وقال جابر: "محبة الناس هي اللي خلتني هون، أنا كنت عم عمل فحوصات أول مبارح بأميركا وأعطوني شهادة صحية كاملة. الحمد لله كله تمام، والأصعب صار ورانا".
 
 
 
 
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