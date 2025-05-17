أجرى فحوصات في أميركا... إعلامي لبنانيّ يكشف آخر المستجدات عن وضعه الصحيّ

طمأن الإعلامي جمهوره على حالته الصحية في أحدث إطلالة تلفزيونية له، وأكّد أنّ "الأزمة التي مرّ بها أصبحت خلفه"، وأنّه "اليوم بصحة جيدة جسدياً وعقلياً".

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وقال جابر: "محبة الناس هي اللي خلتني هون، أنا كنت عم عمل فحوصات أول مبارح بأميركا وأعطوني شهادة صحية كاملة. الحمد لله كله تمام، والأصعب صار ورانا".