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فنون ومشاهير
بسبب نارين بيوتي... تعليق غريب من أحد متابعي عاصي الحلاني وهكذا ردّ الأخير (صورة)
Lebanon 24
17-05-2025
|
09:18
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ضجت مواقع التواصل الإجتماعيّ بتعليق غريب من أحد متابعي الفنان
عاصي الحلاني
، قال فيه للأخير "بحس انشهر من وراء عرس نارين عم بمزح".
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وردّ
الحلاني
على تعليق متابعه، وقال: "أنا بغني من قبل ما قبل تولد راجع الارشيف".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحلاني أحيا حفل زفاف المؤثرة
السورية
نارين بيوتي
قبل فترة قصيرة.
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