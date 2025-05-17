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فنون ومشاهير

بسبب نارين بيوتي... تعليق غريب من أحد متابعي عاصي الحلاني وهكذا ردّ الأخير (صورة)

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:18
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ضجت مواقع التواصل الإجتماعيّ بتعليق غريب من أحد متابعي الفنان عاصي الحلاني، قال فيه للأخير "بحس انشهر من وراء عرس نارين عم بمزح".
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وردّ الحلاني على تعليق متابعه، وقال: "أنا بغني من قبل ما قبل تولد راجع الارشيف".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحلاني أحيا حفل زفاف المؤثرة السورية نارين بيوتي قبل فترة قصيرة.
 
   
 
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