بسبب نارين بيوتي... تعليق غريب من أحد متابعي عاصي الحلاني وهكذا ردّ الأخير (صورة)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعيّ بتعليق غريب من أحد متابعي الفنان ، قال فيه للأخير "بحس انشهر من وراء عرس نارين عم بمزح".

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وردّ على تعليق متابعه، وقال: "أنا بغني من قبل ما قبل تولد راجع الارشيف".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحلاني أحيا حفل زفاف المؤثرة قبل فترة قصيرة.